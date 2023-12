Csúnyán megégetheti magát az, aki ebbe teszi a pénzét - Nincs sok esély a puha landolásra a magyar profik szerint

Jól teljesítettek decemberben a tőkepiacok: a részvényárfolyamok emelkedésnek indultak, és bár van arra esély, hogy januárban is folytatódhat ez az emelkedés, az alapkezelők többsége szerint a növekedés később kifulladhat. Ennek az az oka, hogy bár az amerikai gazdaságról pozitív hírek érkeztek, a „puha landolás” esélye továbbra sem túlságosan magas. Emiatt több portfóliómenedzser is inkább elfordult a részvényektől, és biztonságosabb eszközökben helyezte el a pénzét.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a december helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Most akkor lesz recesszió?

Az év utolsó hónapjában is jól teljesítettek a tőkepiacok, a részvényárfolyamok a fejlett piacokon emelkedtek, míg a kötvényhozamok csökkentek. Erre kontrázott rá a Fed decemberi kamatdöntő ülése, amely 2024-es kamatcsökkentési ígéretekkel volt tele, ráadásul számos pozitív előrejelzés érkezett az amerikai gazdaság jövő évi puha landolását (puha landolás: amikor az infláció a gazdasági növekedés drasztikus visszaesése, vagyis recesszió nélkül tud visszatérni a normális kerékvágásba) illetően, ez is felfelé tolta az árfolyamokat. A befektetők többségét még az sem ingatta meg, hogy a Fed vezetői csillapították a hangulatot: egyes elemzők szerint jelenleg körülbelül 150 bázispontos kamatvágás van beárazva az Egyesült Államokban.

A korai kamatvágás lehetősége Európában is megjelent, bár az EKB kommunikációja mást mutat. Az inflációs adatok a vártnál jobban alakultak, így a befektetők jelenleg áprilisra teszik az első kamatvágást, a 2%-os infációs cél elérését pedig jövő év első felére datálják. Az árupiacra azonban nem igazán jutott el a „soft landing” híre, a közel-keleti feszültség növekedése ellenére sem tudott növekedni az olaj ára – írták a portfóliómenedzserek.

Itthon is megvolt az utolsó kamatdöntő ülés, ahol a várakozásoknak megfelelően 10,75%-ra csökkentették a jegybanki alapkamatot, ez a ciklus pedig 2024-ben is folytatódhat: néhány szakértő szerint nyárra 7% alá is benézhet az irányadó ráta. Pozitív fejlemény volt hazánk számára az is, hogy megérkezett 10 milliárd eurónyi EU-s forrás, amelyeket korábban befagyasztottak.

2024-ben várhatóan folytatódik a kamatkörnyezet normalizálódása, azonban nem minden alapkezelő ért egyet azzal, hogy a részvénypiacok továbbra is emelkedni fognak. Többen inkább valószínűtlennek látják, hogy a gazdaságok képesek lesznek megúszni a recessziót, bár rövid távon folytatódhat a pozitív hangulat.

Elfordultak a részvényektől a profik

Az egyes kategóriák változását megfigyelve jól látszik, hogy a portfóliómenedzserek inkább recesszióra számítanak az új év kezdetén: a részvények allokációját több mint 2 százalékponttal csökkentették, helyette a biztonságosabb pénzpiaci eszközök és kötvények felé nyúltak. A nyersanyagok árában sem várnak külön emelkedést, az ingatlanpiac irányába viszont növelték a kitettségüket.

A részvényektől való eltávolodás a kategóriák részletes bontásán is látszik: bár a fejlett piaci részvények aránya a modellportfóliókban kissé emelkedett, a régiós részvényeké 9,3%-ról 6,4%-ra esett vissza. Kötvényoldalon inkább a hazai kötvényeket részesítették előnyben a portfóliómenedzserek, hiszen ezek aránya 15,5%-ról 17%-ra emelkedett, míg a nemzetközi kötvényeké 21,2%-ról 20,3%-ra csökkent. Ezek ellenére a sorrendben nem történt jelentős változás, a nemzetközi és hazai kötvényeket továbbra is a pénzpiaci eszközök követik a sorban.

A fő eszközkategóriák átlagos arányát tekintve is szembetűnő a részvények háttérbe szorítása: e kategóra aránya 26%-ról 24%-ra csökkent, miközben a pénzpiaci alapoké 14%-ról 16%-ra. A kötvények és alternatív befektetések aránya nem változott

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép forrása: Getty Images