OTP: év végéig kitartott a jó hangulat a tőkepiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Év végére még kitartott a jó hangulat a tőkepiacokon: a fejlett piacokon a részvényárfolyamok emelkedtek, a kötvényhozamok pedig csökkentek. A FED decemberi kamatdöntő ülése újabb löketet adott a vételeknek, miután kommunikációjukban már egy esetleges fordulatot vetítettek előre a jegybankárok. Ehhez párosult egy, a tavaszihoz hasonló emelkedő széria elszalasztásától való félelem, összességében így az amerikai és nyugat-európai részvénypiacokon 10-15% közti indexszintű emelkedést láthattunk 2023 utolsó 2 hónapjában.

A „higher for longer” szcenárió valószínűsége csökkenőben van, azonban továbbra is túlzóak a piaci kamatvárakozások 2024-re. Jelenleg már 150 bázispontnyi lazítást áraznak a határidős piacokon, enyhén szólva is előreszaladottnak tűnnek ezen szintek. A befektetői hangulatban és pozícionáltságban is nagy változás volt megfigyelhető, az energiát leszámítva minden szektor emelkedéssel zárta az évet. A kialakult optimizmust óvatosan kezelnénk, véleményünk szerint év elején korrekció várható a piacokon. Fő veszélyforrásnak továbbra is a vártnál szigorúbb jegybankokat tekintjük, a pénzügyi kondíciók elmúlt két hónapban látott lazulása késztetheti arra a jegybankárokat, hogy újfent héjább hangnemet kezdjenek megütni. Mindezek miatt a nemzetközi részvénykitettség növelésével kivárunk.

A nemzetközi kötvénypiacon decemberben folytatódott a hozamcsökkenés, amit kihasználva tovább csökkentettük a 10 éves amerikai állampapír-pozíciónkat 3.9%-os hozamszinten.

Itthon is megtartották az utolsó kamatdöntő ülést, ahol a várakozásoknak megfelelően 10.75%-ra csökkentették az alapkamatot. 2024-ben folytatódni fog a kamatcsökkentési ciklus, várakozásunk szerint nyárra már 7% környékén lesz az irányadó ráta. A nemzetközi piacokat lekövette a hazai kötvénypiac is, szép hozamcsökkenést mutattak be a magyar papírok. Pozitív fejlemény volt még decemberben, hogy az EU 10 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott forrást felszabadított az ország számára (mellékesen több, mint 20 milliárd továbbra is zárolva van).

Véleményünk szerint továbbra is a lefelé mutató kockázatok dominálnak a magyar kötvényeket vizsgálva: inflációs pályát és EU-s források körüli alkudozás miatt óvatosan kezeljük az eszközosztályt. A magyar állampapírokat drágának tartjuk, a magyar-német állampapír spreadek 2 éves mélypontokon tartózkodnak. 6% alatti 10 éves hozamot nem tartjuk fenntarthatónak, az év első felében itt is korrekcióra számítunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.