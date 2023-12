Raiffeisen: eseménydúsra sikeredett az év utolsó hónapja

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Eseménydúsra sikeredett az idei év utolsó hónapja, a fő attrakció pedig a Federal Reserve kamatdöntő ülése volt. A tőkepiaci szereplők körében már az ülést megelőző hetekben erősödtek a 2024-es évre vonatkozó kamatcsökkentési várakozások, Jerome Powell jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón pedig szemmel láthatólag nem akarta ezt a spekulációt hűteni. Emiatt teljes eufória lett úrrá a tőzsdéken, az addig is jól teljesítő kötvény- és részvénypiacok tovább emelkedtek, hiszen a legtöbben úgy értelmezték az elnök szavait, hogy tulajdonképpen győzelmet hirdetett az infláció elleni küzdelemben és megnyitotta a kaput a jövő évi kamatcsökkentések előtt. A történetet árnyalja, hogy miközben a Fed-döntéshozók decemberi várakozásaiban többségében 75 bázispontos kamatcsökkentést vetítettek előre a 2024-es évre, a piaci szereplők mostanra már több mint 150 bázispontnyi lazítást áraztak be erre az időszakra. Hasonlóan erőteljes kamatcsökkentési várakozások épültek ki a többi nagy jegybank monetáris politikáját illetően, leszámítva a japán jegybankét.

A kamatcsökkentési várakozások erősödése nem alaptalan, hiszen az infláció világszerte jelentős lassuláson ment keresztül, a dezinfláció pedig nagy valószínűséggel folytatódhat jövőre is, a gazdasági növekedés lassulásával és a munkaerőpiac lazulásával párhuzamosan. Azonban a jelenleg fennálló, gyors és jelentős kamatcsökkentési várakozás némileg ellentmondásosnak tűnik a kockázatos eszközök árazásával, az elmúlt hetekben látott eufóriával.

Amennyiben a kötvénypiacoknak „van igazuk”, és a nagy jegybankok ilyen erőteljes lazításra kényszerülnek, az a gazdasági növekedés frontján rossz híreket jelenthet (gyengébb makrogazdasági adatok miatt korábbi lazításra kényszerül a Fed). Érdemes megjegyezni, hogy a piaci konszenzus nem számol az USA-ban recesszióval, illetve a globális GDP-növekedés drasztikus lassulásával, amit a kockázatos eszközök árazása is tükröz: az árazási szorzók a fejlett piacok többségében nem tekinthetőek alacsonynak, a vállalati kötvények felárai mérsékeltek, a volatilitás alacsony. Ebben az esetben tehát a kockázatos eszközök kerülhetnek nyomás alá, ha a „rossz okból” (= vártnál nagyobb gazdasági lassulás) hajtanak végre nagy mértékű kamatcsökkentést a jegybankok.

Persze jövőre is megtörténhet (az idei évhez hasonlóan), hogy a gazdasági aktivitás – különösen az USA-ban – rácáfol a várakozásokra, és jóval erősebb marad. Ez alapvetően kedvezne a kockázatos eszközöknek, ebben az esetben viszont problémás lehet, hogy a piaci szereplők némileg előreszaladtak a kamatcsökkentési várakozásaikkal. Nem szabad elfelejteni, hogy nem is olyan rég még az a narratíva uralta az inflációs párbeszédet, hogy a jegybankoknak nehezebb dolga lehet recesszió nélkül az infláció célértékre történő leszorításában. Ez a meccs sem teljesen lefutott még, az erősebb gazdasági aktivitás miatt 3% körüli szinten ragadó infláció pedig a most vártnál nagyobb jegybanki szigort tehet szükségessé.

Összességében tehát a jelenlegi piaci árak egy optimista forgatókönyvet tükröznek, amelyben a gazdasági aktivitás és az infláció is lassul, a nagy jegybankok hamarosan gyors kamatvágásba kezdhetnek, azonban recesszió nem fog bekövetkezni, ami a vállalati EPS-eket negatívan érintené. Ez az ideális forgatókönyv megvalósulhat, ám több szempontból is sérülékeny.

Mintaportfóliónkon belül továbbra is előnyben részesítjük az inflációkövető állampapírokat (US TIPS), rövid lejáratú kötvényeket, diverzifikációs szerepük miatt pedig az aranyat és az abszolút huzamú (hedge fund) kitettséget. A részvénypiacokon a jelenlegi környezetben fontos az egyes cégek közötti differenciálás, vagyis az egyedi részvénykiválasztásra nagyobb hangsúly helyeződhet. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.