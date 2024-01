Elfordultak egy befektetéstől a magyarok, pedig 30% fölött is lehetett vele keresni

A kedvezőtlen tőkepiaci helyzet miatt rájárt a rúd 2022-ben a vegyes alapokra, 2023-ban azonban a részvények árfolyama és a kötvényhozamok is emelkedésnek indultak, így számos alap jelentős, bőven infláció feletti hozamot tudott elérni tavaly. Mindezek ellenére a befektetők nem igazán kapkodják a kategóriákhoz tartozó befektetési jegyeket: 2023-ban mindössze három hónap volt, amikor több friss tőke érkezett vegyes alapokba, mint amennyi kiáramlott.

Kifejezetten jól telt 2023 a tőzsdéken: a globális piacok mozgatórugójának számító amerikai gazdaság ellenállónak bizonyult, az infláció globális szinten csökkenő pályára állt, így a részvényárfolyamok is emelkedésnek indultak. Mindez az év eleji bankválság, valamint az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló konfliktusok ellenére történt, miközben a befektetők a kamatpálya és az infláció alakulása miatt is egy folyamatos bizonytalansági faktorral szembesültek. Ez utóbbi a kötvényhozamok meredek emelkedését is okozta, és bár ezzel együtt a kötvényárfolyamok estek, jó beszállással ezeken is lehetett keresni.

A vegyes alapok teljesítménye hasonló a kötvény- és részvényalapokéhoz:

A 15 legjobban teljesítő alap mindegyike maga alá gyűrte a 2023-as inflációt, és volt, amelyik 30%-ot hozott egy év alatt.

A legmagasabb éves hozamot a HOLD 3000 Nyíltvégű alapja érte el 31,1%-kal a forintos, lakossági alapok közül,

de ettől nem sokkal marad el az Accorde Cuvée és a HOLD 2000 sem 28,9%, illetve 26%-kal. Sokat mond, hogy az első három helyezett mindegyike kiegyensúlyozott befektetési politikát képvisel, és a toplistán összességében még mindig a kiegyensúlyozottak tarolnak (A kiegyensúlyozott alap azt jelenti, hogy a részvénybefektetések és a kötvények nagyjából hasonló súlyt képviselnek a portfólióban.)

Míg 2022 elsősorban kiegyensúlyozott és óvatos vegyes alapok szerepeltek a legjobban teljesítők listáján, tavaly már több dinamikus, tehát részvénytúlsúlyos portfólió is helyet kapott a legjobbak között, hiszen 2023 folyamán a kötvénypiacok mellett a részvénypiacok is feléledtek az első félévben.

A leggyengébben teljesítő vegyes alapok között leginkább dinamikus alapokkal találkozhatunk, de kiegyensúlyozott alapból is van egy pár. Az egyetlen negatív hozamot elérő alap az Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja érte el egy éves időtávon, és bár a negatív toplistán is láthatunk sok jónak tűnő hozamot, érdemes megjegyezni, hogy ezek közül egyik teljesítmény sem haladta meg a 2023-as inflációt.

A vegyes alapokban kezelt vagyon gyakorlatilag 2022 eleje óta 1700 milliárd forint körül stagnál, igaz, ez annak is betudható, hogy 2023-ban más kategóriák, leginkább a kötvényalapok iránt volt kereslet. 2023 év vége felé a kezelt vagyon azonban kissé növekedni kezdett, ehhez feltehetően egyaránt köze volt az emelkedő hozamoknak és a kereslet javulásának is, e bővüléssel pedig a kezelt vagyon 2021 év végi szintre, 1800 milliárd forint közelébe nőtt.

Az enyhe vagyonnövekedés annak ellenére történt, hogy 2023-ban mindössze 3 olyan hónap volt, amikor pozitív nettó értékesítéssel zárta a hónapot a kategória: szeptember, október és december, ekkor 15-20 milliárd forint közötti összeg érkezett a vegyes alapokba. Ezeken kívül 2022 júniusa óta folyamatosan kiáramlásokat láthatunk, amelyek összege esetenként meghaladta a 30 milliárd forintot is.

A viszonylag hosszú ideig tartó kivonási hullámot enyhítette a hozamemelkedés és az előbb említett három hónap nettó értékesítése: a 15 legnagyobb vegyes alap többségének vagyona növekedést tudott felmutatni fél és egy év alatt is.

A legnagyobb vegyes alap továbbra is az Erste kiegyensúlyozott Duett Nyíltvégű alapok alapja, amelynek egy év alatt 14%-kal, fél év alatt pedig 1,4%-kal 370 milliárd fölé emelkedett a vagyona.

A második helyezett a K&H válogatott kényelem alapok alapja 166 milliárd forintos vagyonnal,

de felfért még a dobogóra a lendület alapok alapja szintén a K&H-tól, amely 149 milliárdnyi vagyont kezel.

Jól látszik, hogy a befektetők inkább a kiegyensúlyozott és óvatos alapokat szeretik: a 15 legnagyobb vegyes alapból mindössze kettő rendelkezik részvénytúlsúlyos portfólióval.

A 15 legnagyobb vegyes alap hozamát elnézve pedig elmondható, hogy többségében nem lőttek mellé a befektetők, bár valószínűleg csak a toplista első 5 helyezettje tudott tavaly reálhozamot elérni (a decemberi hónap inflációja még nem ismert). Az Erste Duett 2023-ban 14,7%-ot, a K&H válogatott kényelem és lendület vegyes alapja pedig 19,6%, illetve 16,6%-ot hozott a befektetőknek.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listájának élén főként a kiegyensúlyozott vegyes alapok domináltak, közülük is kiemelkedik az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja 4-et meghaladó értékkel, tehát ez dolgozik a legalacsonyabb hozam-kockázat mutatóval.

A 98 lakossági alapból 35, azaz körülbelül az alapok egyharmada rendelkezik pozitív Sharpe-mutatóval 3 éves szinten.

A lakossági vegyes alapok teljesítményének teljes listáját pedig az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Vegyes alapok teljesítménye ABC sorrendben (saját devizanemben) Alapok Kategória Devizanem féléves 1 éves hozam 3 éves hozam Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat A sorozat Kiegyensúlyozott HUF 15,0% 28,9% 10,4% Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat B sorozat Kiegyensúlyozott EUR 10,4% 16,4% 3,7% Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat C sorozat Kiegyensúlyozott USD 11,7% 19,2% Amundi Diszruptív Vegyes Alapok Alapja A Kiegyensúlyozott HUF 10,7% 22,9% -0,2% Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Dinamikus HUF 6,0% -1,6% -3,2% Amundi Klímatudatos ESG Kiegyensúlyozott HUF 7,4% 6,0% 4,0% Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 5,7% 7,4% 5,0% Amundi Nemzetközi Vegyes A A Sorozat Kiegyensúlyozott HUF 10,2% 11,0% 5,7% Amundi Nemzetközi Vegyes D D Sorozat Kiegyensúlyozott HUF 10,4% 11,6% 6,2% Amundi Nemzetközi Vegyes I I Sorozat Kiegyensúlyozott HUF Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Kiegyensúlyozott HUF 9,4% 10,2% 5,1% BFM Balanced Alap Kiegyensúlyozott CZK BFM Konzervativni Vegyes Alap Kiegyensúlyozott CZK Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF Dinamikus HUF 10,6% 22,7% 6,1% Budapest Prémium Dinamikus Részalap A Dinamikus HUF 8,2% 9,4% 6,4% Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A Kiegyensúlyozott HUF 8,4% 13,2% 5,0% Budapest Prémium Konzervatív Részalap A Kiegyensúlyozott HUF 7,6% 15,1% 6,0% Budapest Prémium Progresszív Részalap A Dinamikus HUF 8,5% 11,1% 6,2% DIALÓG Fűzfa HUF Vegyes Részalap Óvatos HUF 5,1% Erste Dollár Duett Alapok Alapja Kiegyensúlyozott USD 2,5% 5,1% 3,0% Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 6,1% 14,7% 8,1% Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 8,1% 17,2% 6,8% Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 11,7% 25,6% 7,2% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja Óvatos HUF 10,7% 22,8% 6,4% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 8,5% 13,1% 5,3% Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 7,8% 12,2% 4,5% Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott EUR 3,8% 8,1% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja Dinamikus HUF 12,3% 25,8% 7,8% Erste Real Assets EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott EUR 5,6% 3,9% 0,3% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja Kiegyensúlyozott HUF 10,7% 12,7% Erste Real Assets USD Alapok Alapja Kiegyensúlyozott USD 6,6% 5,8% 0,5% Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja Kiegyensúlyozott HUF 9,6% 5,1% 5,1% Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Dinamikus USD 4,8% 9,3% Eurizon Euró Balance Alapok Részalapja Kiegyensúlyozott EUR 5,9% 9,3% 1,3% Eurizon Euró Reflex Alapok Részalapja Dinamikus EUR 3,7% 7,0% 0,7% Eurizon Euró Relax Részalap Óvatos EUR 3,1% 5,0% 0,9% Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja Dinamikus HUF 8,6% 19,1% 8,0% Eurizon Reflex Alapok Részalapja Dinamikus HUF 8,4% 19,0% 7,1% Eurizon Relax Részalap Óvatos HUF 7,7% 18,0% 5,4% HOLD 2000 Nyíltvégű Alap A Kiegyensúlyozott HUF 13,9% 26,0% 11,8% HOLD 2000 Nyíltvégű Alap B Kiegyensúlyozott EUR 9,1% 12,6% 5,0% HOLD 2000 Nyíltvégű Alap I Kiegyensúlyozott HUF 14,3% 26,9% 12,6% HOLD 3000 Nyíltvégű Alap A Kiegyensúlyozott HUF 16,8% 31,1% 15,4% HOLD 3000 Nyíltvégű Alap B Kiegyensúlyozott EUR 12,3% 17,5% 8,5% HOLD 3000 Nyíltvégű Alap I Kiegyensúlyozott HUF 17,2% 32,1% 16,3% K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Dinamikus HUF K&H 3 az 1-ben dinamikus részalap Rendszeres Dinamikus HUF K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Óvatos HUF K&H 3az1-ben óvatos részalap Rendszeres Óvatos HUF K&H iram felelős befektetés normál sorozat Dinamikus HUF 8,5% 14,1% K&H iram felelős befektetés rendszeres sorozat Dinamikus HUF 8,5% 14,1% K&H kényelem felelős befektetés normál sorozat Óvatos HUF 9,6% 20,2% 2,9% K&H kényelem felelős befektetés rendszeres sorozat Óvatos HUF 9,6% 20,2% 2,9% K&H lendület felelős befektetés normál sorozat Dinamikus HUF 9,1% 17,3% 6,0% K&H lendület felelős befektetés rendszeres sorozat Dinamikus HUF 9,1% 17,3% 6,0% K&H nemzetközi vegyes alapok EUR Óvatos EUR 3,7% 5,5% -0,8% K&H nemzetközi vegyes alapok USD Óvatos USD 4,7% 8,1% -3,2% K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű Dinamikus HUF 5,9% 12,9% 3,2% K&H válogatott iram alapok alapja Dinamikus HUF 8,5% 13,5% 9,8% K&H válogatott iram Rendszeres Dinamikus HUF 8,5% 13,5% 9,8% K&H válogatott kényelem alapok alapja Óvatos HUF 9,2% 19,6% 2,6% K&H válogatott kényelem Rendszeres Óvatos HUF 9,2% 19,6% 2,6% K&H válogatott lendület alapok alapja Kiegyensúlyozott HUF 9,0% 16,6% 6,4% K&H válogatott lendület Rendszeres Kiegyensúlyozott HUF 9,0% 16,6% 6,4% MBH Ambíció Alap Dinamikus HUF 11,4% 18,4% 6,3% MBH Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott HUF 10,9% 20,7% 2,8% MBH Egyensúly Nyíltvégű B Kiegyensúlyozott HUF MPT Harmónia Vegyes Alap A Kiegyensúlyozott HUF 8,6% 16,3% 8,1% MPT Harmónia Vegyes Alap B Kiegyensúlyozott HUF OTP Céldátum 2025 AFA A Óvatos HUF 9,1% 17,3% OTP Céldátum 2025 AFA I Óvatos HUF 9,5% 18,2% OTP Céldátum 2030 AFA A Kiegyensúlyozott HUF 9,3% 14,4% OTP Céldátum 2030 AFA I Kiegyensúlyozott HUF 9,7% 15,2% OTP Céldátum 2035 AFA A Dinamikus HUF 9,4% 11,6% OTP Céldátum 2035 AFA I Dinamikus HUF 9,7% 12,4% OTP Céldátum 2040 AFA A Dinamikus HUF 9,6% 11,6% OTP Céldátum 2040 AFA I Dinamikus HUF 10,0% 12,4% OTP Céldátum 2045 AFA A Dinamikus HUF 9,6% 11,6% OTP Céldátum 2045 AFA I Dinamikus HUF 10,0% 12,4% OTP Céldátum 2050 AFA A Dinamikus HUF 9,7% 11,3% OTP Céldátum 2050 AFA I Dinamikus HUF 10,0% 12,1% OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja Dinamikus EUR 4,9% 15,1% OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott EUR 4,5% 12,4% OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja Kiegyensúlyozott EUR 3,9% 8,5% OTP Palatta I sorozat I sorozat Kiegyensúlyozott HUF 13,4% 17,3% 6,7% OTP Paletta Kiegyensúlyozott HUF 13,1% 16,6% 6,0% OTP Prémium Aktív Klasszikus Óvatos HUF 9,8% 15,9% 5,9% OTP Prémium Euró Kiegyensúlyozott EUR 6,2% 10,5% 1,4% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott HUF 11,0% 15,0% 5,7% OTP Prémium Klasszikus Óvatos HUF 9,5% 18,7% 6,8% OTP Prémium Növekedési Dinamikus HUF 11,1% 11,4% 4,6% OTP Prémium Trend Klasszikus Óvatos HUF 5,7% 15,1% 7,0% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes A Óvatos HUF 7,2% 0,5% 0,7% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes E Óvatos EUR 4,1% 6,1% -0,9% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes F Óvatos EUR 4,1% 6,1% -0,9% Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes U Óvatos USD 5,7% 9,8% Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A Kiegyensúlyozott HUF 8,5% 18,1% 7,2% Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E Kiegyensúlyozott EUR Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F Kiegyensúlyozott EUR 3,7% 6,9% 1,1% Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott USD 5,4% 11,8% -2,1% Raiffeisen Megoldás Start A Óvatos HUF 9,7% 17,0% 7,8% Raiffeisen Megoldás Start B Óvatos HUF 9,6% 16,7% 7,7% Raiffeisen Megoldás Start E Óvatos EUR 5,2% 7,3% 1,7% Raiffeisen Megoldás Start Q Óvatos HUF 10,2% 17,2% 8,6% Raiffeisen Megoldás Start R Óvatos HUF 10,1% 10,1% 6,7% Raiffeisen Megoldás Start U Óvatos USD 6,0% 9,7% 3,3% Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Dinamikus HUF 8,2% 18,0% 6,6% VIG Prémium Dynamic Részalap Dinamikus HUF 8,0% 17,0% 3,0% VIG Prémium Everest Részalap Dinamikus HUF 8,4% 16,0% 4,5% VIG Tempó 10 Részalap Dinamikus HUF 10,7% 19,0% 5,3% VIG Tempó 10 Részalap B B sorozat Dinamikus HUF 10,2% 17,8% 4,2% VIG Tempó 1 Részalap Óvatos HUF 7,7% 19,4% 4,4% VIG Tempó 2 Részalap Óvatos HUF 7,7% 18,1% 1,4% VIG Tempó 2 Részalap B B sorozat Óvatos HUF 7,2% 16,9% 0,4% VIG Tempó 3 Részalap Óvatos HUF 8,1% 18,1% 1,8% VIG Tempó 4 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 9,0% 20,2% 2,7% VIG Tempó 5 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 9,2% 20,0% 3,2% VIG Tempó 6 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 9,4% 19,9% 3,5% VIG Tempó 6 Részalap B B sorozat Kiegyensúlyozott HUF 8,9% 18,7% 2,5% VIG Tempó 7 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 9,7% 19,2% 4,3% VIG Tempó 8 Részalap Dinamikus HUF 10,4% 20,2% 5,0% VIG Tempó 9 Részalap Dinamikus HUF 10,4% 19,3% 5,0% VIG Tempó Maxx B B sorozat Dinamikus HUF 10,5% 16,2% VIG Tempó Maxx R R sorozat Dinamikus HUF 11,0% 17,3% VIG Tempó 2 Részalap B sorozat Óvatos HUF 9,1% 11,5% - VIG Tempó 3 Részalap Óvatos HUF 9,5% 12,2% 0,6% VIG Tempó 4 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 10,5% 12,3% 1,6% VIG Tempó 5 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 10,2% 11,8% 2,3% VIG Tempó 6 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 10,0% 11,6% 2,8% VIG Tempó 6 Részalap B sorozat Kiegyensúlyozott HUF 9,4% 10,5% - VIG Tempó 7 Részalap Kiegyensúlyozott HUF 9,3% 11,0% 3,9% VIG Tempó 8 Részalap Dinamikus HUF 9,5% 11,3% 4,7% VIG Tempó 9 Részalap Dinamikus HUF 8,8% 10,2% 5,1% VIG Tempó Maxx B sorozat Dinamikus HUF 6,5% 7,2% - VIG Tempó Maxx R sorozat Dinamikus HUF 7,0% 8,3% - Forrás: BAMOSZ, Portfolio

