Összeálltak a csillagok - Ez lehet az év tőzsdei sztorija?

A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225 új, 33 éves csúcsra emelkedett, a mögöttünk álló napokban látott rali mögött több ok is meghúzódik: elsősorban a Bank of Japan támogató politikájának örülhetnek a befektetők, de egyes vállalatirányítási reformok is az emelkedés irányába hatnak- számolt be a CNBC