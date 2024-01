Több száz dolgozóját bocsátja el az Abrdn alapkezelő

Az Abrdn brit vagyonkezelő több száz munkahely leépítésére készül a mintegy 150 millió fontnyi költségcsökkentés részeként – írja a Financial Times

A több száz fős leépítés az Abrdn 5000 fős személyzetének mintegy 10 százalékát teheti ki, és az ügyet ismerő személy úgy tudja, szerdán jelentik be a hírt. Az Abrdn nem kívánta kommentálni az elbocsátásokat, amelyekről először a Sky News számolt be.

A 2020 óta vezérigazgatói tisztséget betöltő Stephen Bird alatt az Abrdn igyekezett csökkenteni a kiadásokat, hogy az alapkezelő ismét nyereségessé váljon, és fellendítse részvényeinek árfolyamát.

A csoport több mint 100 befektetési alapját bezárták, átszervezték vagy összevonták, és tavaly a csoport multi-asset csapatának mintegy ötödét leépítették.

A vezetőség és a személyzet közötti kapcsolatok már most is feszültek. A Financial Times decemberben írt arról, hogy az Abrdn a felére csökkenti a végkielégítéseket, és mintegy harmadával csökkenti a fizetett szülői szabadság hosszát (40 hétről 26 hétre).

Az Abrdn részvényei több mint 3 százalékkal estek kedden. Az Abrdn a Standard Life és az Aberdeen Asset Management 2017-es egyesülésével jött létre. Az elmúlt 18 hónapot ügyfélkiáramlás és veszteségek jellemezték. Az Abrdn részvényei a legutóbbi, 2019. decemberi csúcsukhoz képest 47 százalékkal estek, és az elmúlt egy évben mintegy 14 százalékkal csökkentek.

