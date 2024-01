Eltűnt 2000 milliárd a magyar bankszámlákról, megvan, kik kaszálhattak ezen a legtöbbet

Magas inflációs környezetben nem meglepő, hogy a befektetők a kockázatosabb, legalábbis magasabb hozamígéretű eszközök felé irányítják a figyelmüket. Magyarországon ezt tovább tetézte az alacsonyan ragadó betéti kamatszint, ami ahhoz vezetett, hogy a háztartások és a vállalatok egy év alatt 2000 milliárd forintot vontak ki a bankbetétekből. Ugyanebben az időszakban a befektetési alapokba soha nem látott, 3400 milliárd forintnyi friss tőke érkezett, amelynek jelentős része bankbetétekből származhat. Ha ez utóbbi igaz, abból a banki hátterű alapkezelők profitálhattak a leginkább, hiszen náluk a bank betétállományát hatékonyan lehetett befektetési alapokba csoportosítani. Négy nagy pénzügyi csoport példáján megnéztük, így van-e.

Hitelre van kamat, betétre nincs

2023 az infláció éve volt: a fogyasztói árak rég nem látott ütemben emelkedtek, aminek következtében a megtakarítások értéke is jócskán megcsappant. A jegybankok az alapkamat emelésével igyekezték orvosolni a helyzetet: alapesetben ez egyaránt okozta volna mind a hitel-, mind pedig a betéti kamatok emelkedését – előbbit a forrásköltség növekedése miatt, utóbbi pedig általában a bankok érdekében áll, ugyanis így tudják megakadályozni, hogy a betétesek jobb hozam reményében más eszközosztályokba csoportosítsák a vagyonukat.

Magyarország viszont e tekintetben nem csak globális, hanem régiós szinten is kakukktojás volt: még az MNB 18%-os irányadó kamatszintjénél is alig lehetett olyan lakossági betétet találni, amelynek kamatszintje megközelítette volna például az állampapír szintjét. A vállalati szféra kissé jobb helyzetben találhatta magát, azonban itt is akadt számos jobb lehetőség a pénz kamatoztatására.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 28. Valami nagyon bűzlik a bankbetéteknél, csúnyán kilóg a sorból Magyarország

De miért nem fizettek a bankok betéti kamatot? A válasz sokrétű:

a bankok likviditási helyzete végig bőséges volt, azaz nem kényszerültek a betéti kamatok finanszírozási okokból történő emelésére,

végig bőséges volt, azaz nem kényszerültek a betéti kamatok finanszírozási okokból történő emelésére, a banki betéteken kívül is vannak könnyen elérhető megtakarítási termékek , érdemben magasabb hozammal, például az állampapírok vagy a befektetési alapok,

, érdemben magasabb hozammal, például az állampapírok vagy a befektetési alapok, a lakossági piacon nincs nagy verseny az egyes szolgáltatók között, részben a bankszámlaváltás nehézsége miatt is,

az egyes szolgáltatók között, részben a bankszámlaváltás nehézsége miatt is, a háztartások pénzügyi tudatossága alacsony, így nehezebben mérik fel például azt, hogy a magas infláció mellett milyen ütemben csökken a bankbetétben tartott megtakarítás reálértéke,

így nehezebben mérik fel például azt, hogy a magas infláció mellett milyen ütemben csökken a bankbetétben tartott megtakarítás reálértéke, végezetül pedig ott vannak a kormányzati intézkedések, például a betétekre kiszabott kamatstopok, vagy az extraprofitadó.

Mindezek ellenére a bankbetétekben tartott pénz mennyisége 2015 vége óta töretlenül emelkedett, a csúcson, 2022 második negyedévének végén már több mint 37 ezer milliárd forintot tartottak a magyar háztartások és vállalatok betétekben.

Bár nem drasztikusan, a trend ezt követően megfordult: a banki betétállomány csökkenni kezdett, egy év alatt 2 ezer milliárdot esett.

Mindeközben az alapkezelők által kezelt vagyon 2022-ben és 2023-ban is hatalmas növekedésen ment keresztül: 2022 első és 2023 harmadik negyedéve között 7 500 milliárdról 12 700 milliárd forintra, azaz majdnem 70%-kal emelkedett, decemberben pedig a 14 ezer milliárd forintos határt is átlépték a befektetési alapok.

A betétek esetében az átértékelődési hatás hagyományosan alacsony, de most a befektetési alapoknál is az értékesítések hozták a bővülés 75%-át.

Van azonban még egy tényező, ami hatással lehetett a befektetési alapok iránti keresletre: mint ismeretes, 2023 tavaszán a kormány több alkalommal is szigorított a befektetési alapok mögöttes befektetéseire vonatkozó szabályokon azzal a szándékkal, hogy az alapkezelők által kezelt vagyont az állampapírpiac felé terelje. Ezt még inkább tetézte a tavaly július 1-jei hatállyal bevezetett új adó: a szocho bevezetésével a 15%-os kamatadó mellett plusz 13%-os adó is terheli a legtöbb befektetésen elért nyereséget az ingatlanalapok kivételével, így a befektetési alapokon szerzett hozamot is. Az új szabályozás felizzította az alapkezelők értékesítési csatornáit, ezzel még inkább elősegítve a beáramlást, ami ráadásul a szocho bevezetését követő hónapokban sem fulladt ki.

Betétből befektetési jegybe - vagy fordítva?

A folyamatot leginkább a banki betétállomány változásán és az alapkezelők nettó értékesítésén lehet lekövetni. Négy piaci szereplő - Erste, K&H, MBH, OTP – banki és alapkezelői adatait megvizsgálva azonban nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, bár néhány dolog azért jól látszik:

Az OTP Bank betétállománya 2022-ben 1122 milliárd forinttal duzzadt, míg az alapkezelő „csak” 292 milliárdot gyűjtött be két évvel ezelőtt, ezzel szemben 2023 első három negyedévében viszont csak 181 milliárd volt a betétállomány növekedése. Ehelyett az OTP két alapkezelőjéhez áramlott a pénz, amely így ezermilliárd feletti éves összesített nettó értékesítéssel tudta zárni a harmadik negyedévet.

betétállománya 2022-ben 1122 milliárd forinttal duzzadt, míg az alapkezelő „csak” 292 milliárdot gyűjtött be két évvel ezelőtt, ezzel szemben 2023 első három negyedévében viszont csak 181 milliárd volt a betétállomány növekedése. Ehelyett az OTP két alapkezelőjéhez áramlott a pénz, amely így ezermilliárd feletti éves összesített nettó értékesítéssel tudta zárni a harmadik negyedévet. Az MBH Bank 2022-ben 49 milliárd forintnyi betétet gyűjtött össze, míg az alapkezelőjének nettó értékesítése ugyanebben az évben 98 milliárd forint volt. A betétállomány változása a bank esetében 2023 januárjától szeptember végéig 257 milliárd forint volt, amelynek egy része valószínűleg a Duna Takarékbank integrációjából származott – eközben pedig az alapkezelőbe áramlott tőke a négyszeresére duzzadt.

2022-ben 49 milliárd forintnyi betétet gyűjtött össze, míg az alapkezelőjének nettó értékesítése ugyanebben az évben 98 milliárd forint volt. A betétállomány változása a bank esetében 2023 januárjától szeptember végéig 257 milliárd forint volt, amelynek egy része valószínűleg a Duna Takarékbank integrációjából származott – eközben pedig az alapkezelőbe áramlott tőke a négyszeresére duzzadt. Az Erste és a K&H betétállománya 2022-ben még pozitív növekedést tudott felmutatni, 2023 első három negyedévét viszont előbbi 256, utóbbi 213 milliárdos mínusszal zárta. Az Erste alapkezelőjének nettó értékesítése némileg emelkedett, a K&H Alapkezelő viszont egyelőre rosszabbul teljesít.

Azaz a négy pénzügyi csoport adatait vizsgálva 2022-ben 1494 milliárd forint ment befektetési alapokba, miközben az alapkezelők 951 milliárd forintnyi friss tőkére tettek szert,

2023-ban már 31 milliárd forint áramlott ki a betétekből, az alapkezelők viszont 2035 milliárd forintnyi nettó tőkebeáramlást könyveltek el.

Négyből két banknál 2023-ban csökkent a betétállomány, az alapkezelőknél viszont három jelentősen javított az értékesítésén tavaly (a befektetési alapok által elhelyezett betétek nincsenek benne az itt ismertetett adatokban.

a banki alapkezelők általában gyorsabban tudnak nagyobb volument értékesíteni a kiterjedt fiókhálózatnak és a meglévő csatornáknak köszönhetően, így a betétek mellett ez is hozzájárulhat a magas értékesítési statisztikákhoz.

Ezt bizonyítja, hogy az alapkezelők nettó értékesítését tekintve a banki szolgáltatók állnak legelöl: 2022-ben az Erste tudta a legtöbb befektetési jegyet eladni, 2023-ban viszont már az értékesítési volumenét körülbelül megnégyszerező OTP lett a nyertes. A nem banki hátterű vagy független alapkezelők jóval kevesebb pénzt tudtak bevonzani a befektetési alapokba mindkét évben.

Amellett sem szabad elmenni, hogy tavaly leginkább a magas kamatkörnyezetből profitáló kötvényalapok taroltak – ezen pedig azok az alapkezelők nyertek, akik már egyébként is rendelkeztek népszerűbb kötvénybe fektető befektetési alappal. Így pedig az is várható volt, hogy 2023-ban főként a (rövid) kötvényekbe fektető befektetési alapok járnak a legjobban a nettó értékesítést tekintve: az OTP Optima, az Erste Euró Bázis és a Budapest Bonitas Alap mind ebbe a kategóriába tartozik, és 563, 217, illetve 168 milliárd forintot vonzottak be az alapsorozatukba. A lista többi alapsorozata az MPT Ingatlan Alapot és a VIG részvényekbe fektető Opportunity alapját kivéve szintén kötvényekbe fektet.

Arról, hogy 2024-ben mely kötvényalapok adhatják a legnagyobb hozamot a befektetőknek, ebben a cikkben írtunk bővebben:

Címlapkép forrása: Getty Images