Eurizon: a politikai események jelentik a legnagyobb kockázatot a piacokon

"Kissé nehezen indult az év, mivel volt egy kis – természetesnek is nevezhető – „korrekciószerűség” január első pár kereskedési napján a tavaly októbertől év végéig tartó rally után. Az összkép azonban nem sokat változott, és a kezdeti döccenő után a tavaly látott trendek dominálnak jelenleg is (az S&P 500 index például a jelen anyag írásakor (2024.01.23.) történelmi csúcson van megint). A jegybankárok pedig mind az FED, mind az ECB oldaláról megpróbálják hűteni a kamatvágásokkal kapcsolatos felfokozott piaci hangulatot, amiben azért értek el sikereket. A FED idei kamatvágásának nagyságával kapcsolatos várakozás például az ultraoptimista és csúcsot jelentő decemberi 168 bázispontról 135-re csökkent, de az ECB kamatvágásaival kapcsolatos várakozásokban is volt ezen időszak alatt egy 21 bázispontos csökkenés a jelenlegi 130 bázispont környékére. A piac ezekkel a „visszaárazásokkal” is egyelőre sokkal nagyobb lazítást áraz, mint amit a jegybankok jelenleg prognosztizálnak, vagyis valóban nem sokat változott az összkép.

A piac árazása továbbra is a soft landing/goldilock forgatókönyvet mutatja, ami ütemében kissé csökkenő, de azért pozitív gazdasági teljesítményt és a dezinflációs folyamat további folytatódását jelenti. A legfrissebb USA makró- és mikró adatok (jelentési szezon) is kedvezőek, az USA gazdaságának ellenállóképessége/rugalmassága tehát újra és újra bizonyítást nyer. Mi is ezt a forgatókönyvet tartjuk a legvalószínűbbnek, és emiatt a részvénypiaci kitettséget növeljük a nemzetközi kötvénnyel szemben, mert ez utóbbira leginkább ható kamatvágásokkal kapcsolatos várakozásokat túl optimistának ítéljük. A részvénypiacon belül továbbra is a fejlett térséget preferáljuk a fejlődővel szemben, főleg a – megítélésünk szerint továbbra is betegeskedő – kínai gazdaság miatt, viszont a hazai és régiós részvénypiaci súlyon emelünk az eddigi alulsúlyhoz képest.

A legnagyobb kockázatot véleményünk szerint jelenleg a – gazdasági folyamatokon kívüli, de azt jelentősen befolyásolni képes – politikai események jelentik. Számolni egyelőre nem lehet / nem tudunk ezekkel, de készen kell állni az esetleges „újratervezéssel”. Egy André Kosztolányitól vett idézet írja le legszemléletesebben a gazdasági döntéshozó dilemmáját ezzel kapcsolatban: „Ki tudom számítani az égitestek mozgását, de az emberi őrületet nem.”

