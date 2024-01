A Facebook Messenger webes változatán az egyes üzenetablakokban régi beszélgetések töltődnek vissza, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a program használatát. Egyes beszámolók szerint a mobilos alkalmazásban is jelentkezett a hiba.

A Downdetectoron is az látszik, hogy hirtelen jelentősen megugrott a panaszok száma.

A hiba nem mindenkinél tapasztalható, és változó az is, hogy melyik felületen jelentkezik.

Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images