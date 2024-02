Kiyosaki: összeomlik a világgazdaság, bedőlnek a bankok - Meneküljön mindenki!

A Moody's hitelminősítő kedden a New York Community Bancorp összes hosszú távú, illetve néhány rövid távú kibocsátói besorolását befektetésre nem ajánlott kategóriára rontotta, és további leminősítésekre figyelmeztetett.

Ennek hatására - és a tavaly év közepi eseményekre visszaemlékezve - ideiglenesen felerősödtek a hangok a regionális bankok problémáival kapcsolatban, amit meglovagolva a legfanatikusabb bitcoin-hívők által a jelenlegi pénzügyi rendszer alternatívájának tekintett kriptopiac legfontosabb szereplőinél kisebb rali indult el. Magánál a bitcoinnál 4,4 százalékos emelkedést láthattunk kedd óta,

míg a piaci mérete alapján második legjelentősebb ether esetében 8,4 százalékos volt a rali.

Ebben a környezetben egyáltalán nem meglepő, hogy megszólalt Robert Kiyosaki, aki még azzal szerzett hírnevet, hogy sikerrel jósolta meg a 2008-as Lehmann-csődöt. A megmondóemberről lehet tudni, hogy előszeretettel fejezi ki nemtetszését a kötvénypiaccal és a hagyományos bankredszerrel szemben, miközben a nemesfémeket és a bitcoint részesíti előnyben helyettük.

Ahogy arra számítani lehetett, most sem fogta vissza magát Kiyosaki: a legfrissebb X-bejegyzésében csupa nagybetűvel menekülésre szólította fel követőit, amit azzal magyarázott, hogy szerinte nem lesz puha landolás az USA gazdaságában és

a "pénzügyi vesztesek" el fogják veszíteni a pénzüket, amikor bedőlnek a bankok és a világgazdaság összeomlik.

Persze ismét megragadta az alkalmat a guru, hogy népszerűsítse hitét a kriptopiacban - így zárja sorait:

Sajnos a hamis pénz világa összeomlik; az arany, az ezüst és a bitcoin (lesznek) az ejtőernyők a személyes puha landolásodhoz.

BAIL OUT, BAIL OUT, BAIL OUT: In US Navy Flight School, student pilots learn how to fly and how to crash their plane. Financial losers will lose money because they do not know what to with their money as banks fail and world economy crashes. For many years I have warned, Buy {:url}