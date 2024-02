Varga Mihály elmondta, miért nyúlt bele a babakötvény-szabályokba a kormány

Varga Mihály pénzügyminiszter kedd reggel egy Facebook-videóban magyarázta el a kormány hétfő esti rendeletének hátterét. Szerinte a babakötvény kiemelkedően magas hozama a visszaélők figyelmét is felkeltette az elmúlt időszakban, ezért kellett a limitet bevezetni a mai naptól.

A Portfolio számolt be elsőként arról hétfő este, hogy a kormány friss döntése nyomán február 13-tól legfeljebb 1,2 millió forintot fizethetnek be minden egyes Start-számlára egy naptári évben.

Ezzel kapcsolatban adott rövid tájékoztatást a pénzügyminiszter, kiemelve, hogy a babakötvény kiemelkedően magas hozama a visszaélők figyelmét is felkeltette az elmúlt időszakban, akik rövid idő alatt kiugróan nagy összegeket fektettek babakötvénybe.

"A kormány álláspontja világos: a babakötvény magas hozamával és a hozzá járó állami támogatással a gyermekeiknek takarékoskodó családokat kell támogatni, nem pedig a szabályokkal visszaélőket. Ezért a kormány bezárja a kiskaput, és 1,2 millió forintban maximalizálja a Start-számlákra évente befizethető összeget".

A változás a számlatulajdonosok 1%-át érinti

- emelte ki Varga Mihály, aki arra is emlékeztetett, hogy ebruártól rekordmagas, 20,6% a babakötvény kamata.

Kiemelte: már 350 ezer gyermeknek van babakötvény-számlája, ezek összege eléri a 310 milliárd forintot. Ebből könnyedén kiszámolható, hogy

1,5 hónap leforgása alatt 30 milliárd forinttal emelkedett a babakötvény állománya.

Az nem világos, hogy a pénzügyminiszter a Facebook-posztjában (nem a videóban) kiket ért visszaélők alatt és ők milyen csalási technikákkal érték el, hogy a csak és kizárólag a gyermekek után nyitható babakötvényt megvásárolhatták. Az tény, hogy a megszokottnál több babakötvény fogyott idén: tavaly év végén ugyanis 280 milliárd forinton állt az állomány, míg mostanra ez 310 milliárd forintra hízott. Vagyis a növekedési ütem 1,5 hónap alatt 30 milliárd forint volt, ha ez a vásárlási tempó fennmaradt volna, akkor az idei első negyedévben 60 milliárd forintra rúgott volna az újonnan vásárolt babakötvények állománya.

Azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen technikával megvalósítható csalás állt a megugrás mögött és mekkora részben, de fontos felhívni arra is a figyelmet, hogy önmagában a rekordmagas kamat (februártól jövő februárig ketyeg 20,6%-os kamat mellett a friss babakötvény-sorozat) is egyre vonzóbbá tehette ezt a befektetési formát, és ez a magas kamat is nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy megugrott az érdeklődés a babakötvények iránt. Az állomány hirtelen felfutása, valamint a rekordmagas kamat viszont az államkassza szempontjából kedvezőtlen fejlemény, ugyanis 2025-ben nem várt plusz kamatkiadások keletkeznek emiatt. Nem kizárt, hogy a kormány valós szándéka épp az volt, hogy a kamatkiadások megugrását tartsa kordában.

Az alábbi grafikonról jól leolvasható, hogy már a tavalyi utolsó negyedévben megkezdődött a babakötvény-vásárlás felfutása. A megelőző negyedévek 10-16 milliárd forintos növekménye után 2023 utolsó 3 hónapjában 39 milliárd forint volt az állománybővülés. Ez a növekedési ütem gyorsult tovább az elmúlt hetekben a jelek szerint:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Filep István