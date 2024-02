Mibe kell idén fektetni? - Megszólalnak a magyar profik

A megugró állampapírhozamok alaposan átalakították a hazai megtakarítási piacot, rövid időn belül több ezermilliárd forint áramlott lakossági állampapírokba. A jó időknek azonban lassan vége, idén pedig nagyobb lejáratok és kamatfizetések lesznek, több százmilliárd forintnyi pénz keresi a helyét. Részvénybe, kötvénybe, ingatlanokba, kriptoeszközökbe vagy valami másba érdemes most fektetni? A témában megszólalt az MNB szakértője, profi befektetők, elemzők és befektetési szolgáltatók vezetői a Portfolio Investment Day 2024 konferencián.

Mi jön 2024-ben a lakossági állampapírok piacán?

Mi jön 2024-ben a lakossági állampapírok piacán? Kamatfizetések, lejáratok, új papírok. Lehetőségek és kockázatok.

Az esemény első panelbeszélgetésén a lakossági állampapírpiaci folyamatokról beszéltek a szakemberek. Az elmúlt 1,5-2 évben emelkedtek a hozamok, PMÁP-ban jelentős állományok halmozódott fel, miközben a MÁP+-ban lévő állomány jelentősen csökkent.

Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza elmondta, hogy a lakosság 1800 milliárd forint kamatot fog kapni az idei évben, nagyrészt a PMÁP-hoz köthetően. Ez jelentős növekedést jelent a tavalyi évhez képest, melyet nagyrészt az infláció magyaráz. A kérdés, hogy ezek a megtakarítások hova mehetnek tovább. Kuti Zsolt elmondta, hogy a MNB felmérései szerint a kifizetett kamatokat várhatóan nagyrészt újrabefektetik. Ez utóbbit az is alátámasztja, hogy az állampapír-vagyon jelentős rész a magas megtakarítási rátával, felső vagyoni csoportnál koncentrálódik, így kisebb része kerülhet elfogyasztásra.

Szabó László, a HOLD Alapkezelő felügyelő bizottságának elnöke szerint már most, és a jövőben is rosszabb feltételekkel fogják kínálni az állampapírokat, mint az elmúlt időszakban, így ezeknek az aránya várhatóan csökkeni fog a megtakarítási szerkezeten belül. A szakember rámutatott arra, hogy a lakossági megtakarítások nagyon koncentráltak, nagyrészt alapkezelőkön keresztül vannak befektetve, így ha az állam nem bocsát ki a jövőben a nemzetközi – akár amerikai, vagy német – állampapírokhoz képest versenyképes konstrukcióval rendelkező papírokat, akkor nagyon gyorsan meg tud mozdulni a pénz - ez pedig megnehezíti az ÁKK feladatát.

Mi is az a bizalmi vagyonkezelés? Miért jobb, mint egy végrendelet?

Változó környezetben a bizalmi vagyonkezelés - Mi vár 2024-ben a szolgáltatókra és az ügyfelekre?

Soós Péter, a HOLD Alapkezelő senior privátbankára elmondása szerint a bizalmi vagyonkezelés koncepciójának az az egyik fő célja, hogy a haláleset után a vagyon egyben, biztonságban maradjon – például ne egyből szálljon akár a kiskorú, megfelelő pénzügyi kompetenciákkal még nem rendelkező örökösre (vagy unokára) az összes vagy a vagyonelem, hanem később öröklődjön olyankor, amikor az örökös már kompetens a vagyon kezelésére vagy a vonatkozó tevékenységekre, például egy szülő által alapított vállalat vezetésére.

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág vezetője hozzátette, hogy a bizalmi vagyonkezelés komoly adóelőnyöket rejt magában, ezen felül vagyonvédelemre jó a történet – például ha bármi probléma éri az embert a jövőben akár jogi úton, akkor a vagyonkezelt vagyonelemhez senki nem tud hozzá nyúlni, a felmerült nehézségekkel szemben biztonságban van a kezelt pénz vagy reál eszköz. Kiemelte a szakember: összességében fejlettebb megoldás a bizalmi vagyonkezelés, mint a végrendelet, mert meghatározza az örökösök számára a keretet, hogy mikor és mit kezdjenek a vagyonnal. Előnye még a bizalmi vagyonkezelésnek, hogy a pénzügyi eredmény adómentes, nem terheli például társasági adó a vonatkozó ügyleteket.

Elemzői kerekasztal

Elemzői kerekasztal – Milyen eszközosztályokat, régiókat, egyedi befektetési sztorikat ajánlanak az elemzők?

Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője úgy vélekedett, hogy az S&P 500 0-10 százalék között emelkedhet idén, köszönhetően részben a csökkenő inflációs pályának, illetve várhatóan csökkenő kamatkörnyezetnek. Még ha el is maradnak a kamatvágások, akkor az azért lehet, mert erősek a gazdaságok, ami alapvetően kedvező a részvénypiac számára - teszi hozzá az elemző. Az állampapírpiacra kitérve az elemző elmondta, hogy az állampapír tavalyi erős éve után idén várható 8 százalék körüli hozamot több befektetési lehetősséggel meg lehet majd verni, például osztalékhozam révén. Ilyen lehetőségek a hazai piacon is vannak, részben a nyomott értékeltségek miatt. A szakember a blue chipek közül a Richtert emelte ki. Figyelmeztetett azonban, hogy a részvénypiacok emelkedése után már időszerű lenne a korrekció, így szerinte jelenleg kisebb részarányban lehet érdemes részvényeket tartani a portfóliókban.

Miró József, az Erste vezető elemzője szerint egy hosszabb emelkedési hullám első fázisának vége felé lehetünk, előre szaladt a piac, ezért ő is azon a véleményen van, hogy időszerű egy korrekció. Hosszabb időtávon viszont kedvezőek a kilátások, hiszen a teljes piac tekintetében most indulhat be a profitnövekedés, akár 10 százalék feletti mértékben. A magasabb hozamkörnyezet és a profitnövekedés dinamikája miatt felértékelődhet a részvénykiválasztás, és inkább az alulértékelt részvények lehet érdemes keresni, nem biztos, hogy a növekedési részvényeket kell venni - mondta a szakember. A hazai piacról Miró József az OTP-t emelte ki, a régióban pedig a Raiffeisent említette, mint potenciálisan jó lehetőséget nyújtó részvény, továbbá rámutatott a bankszektorban megnövekedett osztalék kifizetésekre. Emellett stabil hozamkörnyezetet feltételezve az aranyban is lehetőséget lát, elsősorban diverzifikációs szempontból.

Nem buborék a mesterséges intelligencia, de nagy a bizonytalanság

Vezetői kerekasztal – Mit nyújt a szolgáltató, mit keres az ügyfél? Forintos vagy devizás eszközök a népszerűek? Mennyire önjárók a hazai ügyfelek?

Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója és a BAMOSZ elnöke a múlttal kapcsolatban elmondta, hogy korábban attól féltek, hogy az állam által előtérbe helyezett állampapírok elszívják a teret a befektetési alapok elől az alacsony kamatkörnyezetben - de nem ez lett, ugyanis az elmúlt időszakban nagyobbat nőtt az alapok által kezelt vagyon, mint az állampapírállomány. Ami pedig a mostani befektetési piacot illeti, a 7 nagy amerikai technológiai vállalat (Magnificent Seven) mozgatta a piacokat, de

Szerintem nincs még itt buborék, egy új ipari forradalmat látunk épp,

ugyanis a mesterséges intelligencia olyan szektorokban jelenik meg, ahol 20-30 éve nem voltak nagy változások, és alapvetően változtatja meg a munkaköröket” – ez igaz a bankszektorra is, a humán erőforrás hozzáadott értéke egyre csökken, mutat rá a cégvezér.

Ami pedig a részvénypiacon túl a devizás eszközöket illeti, a diverzifikáció miatt Vízkeleti szerint is fontos az eurós és dolláros kitettség a portfóliókban. A kriptopiaccal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a bitcoin-őrület hasonlatos a holland tulipánmániához, azaz addig működik a rendszer, „amíg lesz egy nagyobb hülye, akinek drágábban el lehet adni, mint amennyiért megvette az ember”. Egy idő után aztán elfogytak a vevők a tulipán-sztorinál, és összeomlott az egész. Magában a blockchain technológiában azonban hisz a vezető, de a kriptopiacon szerinte most sok a lufi és aggályos szereplők használják az infrastruktúrát (például terroristák), ezért csak jelentős óvatossággal lehet ezen a területen jelen lenni.

Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési elnök-vezérigazgatója rámutatott, hogy a 2019-es nyugalmi helyzetet követően, a magasabb kamatkörnyezetben előtérbe kerültek a bonyolultabb termékek, például a tőkeáttételes vagy a devizás ügyletek az ügyfelek körében. A jelenlegi környezetben, amikor történelmi csúcsközelben vannak a tőzsdék, és egyre nagyobb a „mohóság” a befektetők körében, ilyenkor is vannak olyan területek, ahol érdemes lehet még befektetni,

például a mesterséges intelligencia területén az Nvidián túl is van élet szerinte.

A kriptopiaccal és a kripto ETF-ekkel kapcsolatban szkeptikus a szakember, nem érez valós ügyféligényt ebből az irányból Szécsényi.

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy ma jóval bonyolultabb egy befektetési döntés a 2019-es állapotokhoz képest, amikor az alacsony kamatkörnyezetben egyszerűen állampapírba fektettek az ügyfelek. Előre meghatározott hozamelvárással rendelkezni nem célszerű, a jelenlegi környezetben alacsonyabb kockázatot érdemes vállalni, mint tavaly – mindig a környezethez kell igazítani a kockázatvállalást, emelte ki Szabó. Ebben a magasan értékelt piaci környezetben (történelmi csúcsközelben a vezető tőzsdék) semmi sem biztos, nagyon kevés szakértő láthatja jól a helyzetet.

Óvva intek mindenkit attól, hogy elhiggye a szakértőknek, hogy mi lesz a Csodálatos Hetes részvényeivel, ez egy elképesztően nehéz kérdés.

A HOLD-nál most ebben a sztoriban nem vállalnak szerepet, inkább egyedi részvényekkel keresik a jó hozamot hosszú távon, elsősorban Európában.

A devizás eszközök tekintetében elmondható, a HOLD ügyfelei körében az 50-40-10-es forint-euró-dollár arány a jellemző, a tavalyi évben még inkább megnőtt az igény a külföldi devizák iránt. Ami pedig kriptopiacot illeti, kisebb kitettséget tartanak ezen a területen a portfóliókban, a cégvezér kicsit optimistább a területtel kapcsolatban a beszélgetőtársakhoz képest, szerinte egyfajta digitális aranyként tud működni a bitcoin, ez pedig önmagában ad neki egy értéket.

Címlapkép: Stiller Ákos, Portfolio