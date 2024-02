Emberek milliói bízzák rájuk a pénzüket, és most változás érlelődik a levegőben

Jelentősen visszaesett az amerikai vagyonkezelők által kezelt ügyfélvagyon 2022-ben, és bár 2023 ebben változást hozott, a makrogazdasági bizonytalanságok és a piac átalakulása továbbra is nagy kihívást jelent. A McKinsey friss tanulmánya szerint nehezebb idők jönnek, és a vagyonkezelők elsősorban hat területen tudnak felkészülni erre.

Egy évtizednyi, szinte töretlen növekedés után az amerikai vagyonkezelési ágazat 2022-ben jelentős visszaesést mutatott - derül ki a McKinsey friss elemzéséből. Az ágazat által kezelt ügyfélvagyon 6200 milliárd dollárral csökkent, ami csaknem másfél évnyi piaci felértékelődést törölt el. A csökkenésből 7600 milliárd dollár a piaci teljesítménynek tudható be, amit némileg ellensúlyozott az 1400 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlás.

Jelentős mentőövet jelentett ugyanakkor az ágazati teljesítménynek a kamatemelési folyamat, a Federal Reserve 2022 folyamán összesen 425 bázisponttal emelte az alapkamatot a 2008 óta látott legmagasabb szintre. Bár a kezelt vagyon csökkent, a vagyonkezelési bevételek, a profit és a haszonkulcsok továbbra is növekedési pályán maradtak, 2022-ben 6, 8, illetve egy százalékponttal nőttek.

Forrás: McKinsey

2022-ben a vagyonkezelési ágazat nettó tőkeáramlása 3,4 százalékponttal, átlagosan 2,8 százalékra csökkent (ami alatta van a 2012 és 2021 közötti 3,8 százalékos átlagnak). 2022-ig a növekedésből a legnagyobb mértékben az online brókercégek és a bejegyzett befektetési tanácsadók (RIA-k) tudtak részesülni.

Forrás: McKinsey

Az iparági profitok kilencedik alkalommal nőttek 2022-ben, szám szerint 8 százalékkal, és ezzel minden idők legmagasabb, 65 milliárd dolláros értéket tettek ki. A rekord magas profit ellenére a 2022-es év lassulást jelentett a 2021-ben regisztrált 30 százalékos profitnövekedéshez képest. Az amerikai vagyonkezelési ágazat összes bevétele 6 százalékkal 255 milliárd dollárra nőtt, a költségek pedig 4 százalékkal 190 milliárd dollárra emelkedtek.

Forrás: McKinsey

2023 változást hozott

2023-ban a makrogazdasági környezet ismét megváltozott: a tőzsdei vagyonkezelő cégek 2023 első három negyedévében elért teljesítménye alapján az ügyfélvagyon 8 százalékkal nőtt, szemben a 2022-es 12 százalékos csökkenéssel, de a bevételek növekedése 7 százalékról 4 százalékra lassult. Bár 2023 első három negyedévében az általános kép nagyrészt kedvező volt a vagyonkezelők számára, a dinamika eltérő volt a különböző szolgáltatási modellek között.

Összességében a makrogazdasági bizonytalanságok ellenére a vagyonkezelői ágazat teljesítménye 2023-ban is viszonylag erős maradt, ami nagyrészt a továbbra is magas kamatlábaknak és a részben helyreállt tőkepiacoknak köszönhető. A tanulmány szerint azonban ez a kegyelmi időszak átmeneti jellegű, és érdemes már most befektetni, hogy felkészüljenek a nehezebb környezetre. És nem csak a makrogazdaság fog változni. Az iparág régóta fennálló struktúrája is átalakulóban van, és a cégek új versenyparadigmával fognak szembenézni.

Vannak lehetőségek

A McKinsey tanulmánya szerint a vagyonkezelők a következő hat területre összpontosítva tudnak helytállni a változó környezetben:

Kibővített ajánlatok: A tanácsadás és a termékkínálat kiterjesztése kulcsfontosságú lesz, egyre nagyobb ugyanis az ügyféligény a bankolás és a befektetés egy helyen történő elvégzésére. Intézményesített ügyfélszerzési rendszer: A nagy telepített ügyfélkörhöz való kizárólagos hozzáférés megszerzése tovább csökkentheti az ügyfélszerzési költségeket. Tanácsadói tehetségstratégia. A versenyképes tanácsadói tehetségvonzó stratégia létfontosságú az iparágban, különösen annak fényében, hogy az előrejelzések szerint a tanácsadók száma stagnálni fog, és a tanácsadók által kezelt vagyon egyre nagyobb hányada közeledik a nyugdíjhoz. A közeljövőbeni megoldások közé tartozik a tanácsadók termelékenységének javítása és az értékteremtés fokozása - például utódlási megoldásokkal, technológiával, tanácsadói kompenzációval. Tanácsadói termelékenység növelése generatív AI-jal: A generatív AI képességek munkafolyamatokba ágyazása a tanácsadók és más ügyfélkapcsolati szerepkörök termelékenységét is javíthatja. Erőforrás-átcsoportosítás: A cégeknek részletesen át kell tekinteniük a szervezeten belüli kiadásokat, és a prioritások támogatására át kell azokat irányítaniuk. Ez gyakran magába foglalja az ösztönzők és a fő teljesítménymutatók átalakítását is. Célzott működési modell: A működési modell újratervezése lehetőséget kínál a skálázhatóság beágyazására és a versenyelőny forrásainak feltérképezésre. Ez magában foglalja egy rugalmasabb költségalap létrehozását, amely képes gyorsan alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez.

Címlapkép forrása: Getty Images