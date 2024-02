Raiffeisen: a befektetők még mindig bíznak egy ideális narratívában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az idei év elejére nagyra nyílt az olló a 2024-re vonatkozó tőkepiaci kamatcsökkentési várakozások és a Federal Reserve, valamint az Európai Központi Bank által sugallt kamatpálya között. Ebben látványos átrendeződést hozott a február, ugyanis a szigorúbb jegybankári nyilatkozatok és az olykor nagy meglepetést okozó makrogazdasági adatok hatására a piaci szereplők elkezdték egyre későbbre árazni az első Fed és EKB kamatcsökkentés időpontját. A Fed esetében szinte biztosra árazta a piac február elején, hogy májusban már elkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus, míg az EKB esetében az áprilisi ülés volt a valószínű jelölt, a hónap végére azonban ez a két dátum kitolódott június-júliusra. A kamatcsökkentési várakozások korrekciójában kiemelt szerepe volt a februárban megjelent, január hónapra vonatkozó amerikai inflációs adatnak, amely a maginfláció váratlan emelkedésén keresztül kisebb pofont adott a piacon uralkodó dezinflációs narratívának. Mindig is valós kockázat volt – amit egyébként a Fed is kommunikált –, hogy az árstabilitás irányába tett utolsó lépések nehezebb lehetnek egy ilyen inflációs sokkhatást követően, mint a kezdetiek. Vagyis, hogy nagyobb kihívást jelent majd az infláció 3%-ról 2%-ra történő leszorítása, mint amit 6% és 5% között láttunk. Emiatt a következő hónapok inflációs statisztikái a megszokottnál is nagyobb piacmozgató hatással bírhatnak.

A fentiek következtében rosszul teljesítettek februárban a fejlett kötvénypiacok, az amerikai 10 éves nominális kötvényhozam például 3,9% közeléből 4,2% fölé emelkedett, ezzel a 10 éves előretekintő amerikai reálhozam 1,7%-ról visszakapaszkodott 2% közelébe, ami az elmúlt két és fél évtized viszonylatában magas értéknek számít.

Az emelkedő hozamok és a kamatcsökkentési várakozások kitolódása azonban nem érintette érzékenyen a részvénypiacokat, sőt, a DAX, az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq100 is új történelmi csúcsra tört egy kifejezetten erős hónapot követően. Az amerikai piacok kiemelkedő teljesítményében változatlanul oroszlánrészt vállaltak a „Magnificent 7” részvények, különösen az Nvidia, ami a legnagyobb haszonélvezője az AI körül kialakult eufóriának.

Összességében a részvénypiaci árazásokban változatlanul az tükröződik, hogy a befektetők még mindig nagyon erősen bíznak egy minden szempontból ideális narratívában: a gazdasági aktivitás és az infláció is lassul, ezért a nagy jegybankok hamarosan kamatvágásba kezdhetnek, azonban recesszió nem fog bekövetkezni, ami a vállalati eredményeket negatívan érintené. Ez az ideális forgatókönyv megvalósulhat, ám több szempontból is sérülékeny. Az ilyen általános piaci narratívák nem változnak meg egyik napról a másikra, de ha elindul egy ilyen folyamat, annak drasztikus hatásai lehetnek minden eszközosztályra.

Mintaportfóliónkon belül óvatos allokációt javaslunk a gazdasági környezetet és az árazási szinteket figyelembe véve, továbbra is előnyben részesítjük az inflációkövető állampapírokat (US TIPS), rövid lejáratú kötvényeket, diverzifikációs szerepük miatt pedig az aranyat és az abszolút hozamú (hedge fund) kitettséget. A részvénypiacokon a jelenlegi környezetben fontos az egyes cégek közötti differenciálás, vagyis az egyedi részvénykiválasztásra nagyobb hangsúly helyeződhet. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.