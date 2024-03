Csúcsközelben a bitcoin, mínuszban zárt Amerika

Óvatos mozgásokkal kezdi a hét első napját a forint, a következő napok eseményei azonban várhatóan nagyobb elmozdulásokat hoznak majd a devizapiacon is: magyar vonatkozásban különösen a keddi GDP, valamint a pénteki inflációs adatnak lesz nagyobb jelentősége, de Jerome Powell kongresszusi meghallgatása, és a pénteki amerikai foglalkoztatottsági adatok is okozhatnak kilengéseket. Az EUR/HUF esetében most elsősorban arra érdemes figyelni, hogy képes lesz-e tartósan eltávolodni a jegyzés a 395-ös szinttől.