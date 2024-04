Magyarul is elérhetővé válik a Lightyear platformja

Magyar nyelven is hozzáférhetővé teszi befektetési platformját a Lightyear - közölte a társaság.

Martin Sokk, a Lightyear vezérigazgatója és társalapítója azt mondta, hogy a magyart – amely harmadik olyan nyelv, amelyen az applikáció „beszélni tud” – nem csak a mobilalkalmazásban vezetik be, hanem az ügyfélszolgálat egyik hivatalos nyelve is ez lesz, a további tervek között pedig magyar nyelvű automatizált kommunikáció is szerepel. A társaság azt is elárulta, a jövőben modellportfóliók bevezetését tervezik.

A kezelt vagyonban 2023-ban 20 százalékot megközelítő havi növekedési ütemet tudott felmutatni a Lightyear. A fintech cég magyarországi ügyfeleinek portfólióit csaknem felerészben (45,8%) tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) jegyei alkotják, miközben részvénybefektetésekkel minden harmadik felhasználó (28,8%) rendelkezik. Más európai országokhoz képest a magyarok növekvő arányban fektetnek az amerikai technológiai szektorba, így a legnépszerűbb részvények és ETF-ek az Nvidia, Apple, Tesla, VUAA (Vanguard S&P 500), VWCE (Vanguard FTSE All-World) és a CSPX (iShares Core S&P 500).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images