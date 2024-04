Jim Cramer bemondta, melyik big-tech részvényt kell venni

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője megosztotta véleményét az Alphabet-részvények tartásának fontosságáról - a guru többek között kiemelte, hogy a cég keresési üzletága és a YouTube platformja továbbra is rendkívül sikeresek. Cramer elárulta, hogy a Google anyacégének néhány részvényét eladta az általa menedzselt alapban, mivel aggodalmak merültek fel az új, mesterséges intelligencia-alapú lekérdező rendszerekkel kapcsolatban, ezek potenciálisan a Google keresési üzletágának okozhatnak kihívásokat. A pozitív elemzői vélemények azonban szinte eloszlatták ezeket a félelmeket.

Cramer hangsúlyozta, hogy nem tervez további eladásokat az alap számára, mivel úgy véli, az Alphabetnek rengeteg lehetősége van arra, hogy javítsa helyzetét és fenntartsa piaci értékét. Külön kiemelte a YouTube-t, amely Laura Martin, a Needham elemzője szerint akár 423 milliárd dollárt is érhet. Ezen felül hozzátette, hogy az Alphabet keresési üzletága továbbra is dominálja a piacot és hatékony hirdetési platformként funkcionál, erre egy friss Oppenheimer jelentés is rámutat.

Ezenfelül Cramer egy Bloomberg-cikket is említett, amely rávilágított a YouTube fiatalokra gyakorolt jelentős befolyására. Idézte a Pew Research által végzett felmérést is, amely szerint a tinédzserek 71%-a naponta látogatja meg a platformot, szemben a TikTok 58%-os látogatottságával ebben a korcsoportban. Ez alapján megjegyezte, hogy érthető miért választják ezt a platformot reklámokhoz fogyasztói termékgyártó cégek, hiszen

itt érik el leginkább azt a korosztályt, amely életre szóló vásárlói döntéseket hoz.

Az Alphabet részvénye idén eddig 10,9 százalékkal került feljebb.

