Nagy esés a tőzsdéken

Portfolio 2024. április 16. 09:32

A tegnapi meredek amerikai lefordulást követően a rossz hangulat átragadt Európára is, nagy esést láthatunk ma a kontinens piacain, ebben a kedvezőtlen nemzetközi miliőben a magyar tőzsde is lefordult. A hangulatot esetlegesen befolyásoló adatok érkeznek majd a nap folyamán, az Egyesült Államokból lakáspiaci adatok és ipari statisztikák érkeznek, de a fontkitettséggel bírók számára érdekes lehet a brit munkaerőpiaci adat is.