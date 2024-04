K&H: a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágák a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Áprilisban a vártnál magasabb amerikai inflációs számok megjelenése és a dollár kamatcsökkentési várakozások kiárazódása jelentősebb mozgásokat hozott a főbb eszközosztályokban. A részvénypiacokon kisebb korrekciót láthattunk, amit az iráni-izraeli konfliktus újabb fellángolása is fűtött, míg a kötvénypiacokon hozamemelkedést hozott a magasabb kamatpálya beépülése. Ezzel együtt az amerikai gazdaságból továbbra is kedvező adatok érkeztek, akár a kiskereskedelmi forgalmat akár az ipari termelés alakulását nézzük. Mindez a vártnál jobban alakuló, első negyedéves vállalati eredményekkel együtt erős hátszelet biztosít a részvénypiacok számára. Az eurozónában is javult az üzleti aktivitás, míg az infláció a várt szerint alakult. A kisebb inflációs nyomás és az összességében gyengébb gazdasági teljesítmény arra ösztönözheti az Európai Központi Bankot, hogy az amerikai jegybanknál hamarabb, már akár év közepén megkezdje a kamatcsökkentéseket. Kínában az első negyedéves GDP a vártnál erősebb lett, de a strukturális problémák továbbra is komoly súlyként nehezednek a kínai növekedési kilátásokra.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Japánt, míg az észak-amerikai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó és gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban a hosszú távú súly közelében tartjuk a részvénykitettséget, míg a kötvényekből a hosszú távú súlynál némileg kisebb mennyiséget tartunk. A pénzpiaci eszközöket továbbra is felülsúlyozzuk, azonban az itthon tovább folytatódó jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban és ebből a kötvények és a részvények irányába súlyozunk át."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.