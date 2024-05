Licitcsaták igen, rekordárak aligha várhatóak a tavaszi aukciós évadban

Míg külföldön már februárban is nagyon fontos árverések zajlanak, idehaza rendszerint csak májusban pörög fel az aukciós szezon. A nagy kérdés idén az, hogy „begyűrűzik-e” hozzánk is a nemzetközi piacon tapasztalható visszaesés. A műtárgy.com ezúttal a következő hetek néhány nagyobb itthoni árverésének anyagát szemlézve keresi a választ erre a kérdésre.

A kínálat alapján úgy tűnik, a legismertebb mesterek életmű-rekordjai aligha kerülnek veszélybe, de az érdeklődők így is számos értékes és a műkereskedelemben csak ritkán felbukkanó alkotásra licitálhatnak.

Időrendi sorrendben haladva a debreceni Villás Galéria május 11-i árverésével indítjuk szemlénket. Itt 127 festmény, szobor és grafika – zömmel XIX-XX. századi magyar mesterek alkotásai – és 105 műtárgy, köztük antik ezüst dísztárgyak, Zsolnay és Fischer porcelánfajanszok, bútorok és szobrok kerülnek kalapács alá. Összesen nyolc festmény kapott hétszámjegyű kikiáltási árat; közülük két tájkép: Ligeti Antal és Egry József munkái kezdenek a legmagasabb, 5,5, illetve 4,8 millió forintos áron. Nagy érdeklődésre tarthat számot Perlrott Csaba Vilmos 3,6 millión kezdő párizsi önarcképe is a Notre Dame-mal a háttérben.

Május 12-én zárul a Pintér Aukciósház online árverése, melyen 10 tétel is milliós kikiáltási árról indul. A legmagasabban, 12, illetve 9 millió forinton két XIX. századi munka, az orosz származású Franz Roubaud és az osztrák Tina Blau festményei kezdenek. A szoborkínálatból is külföldi mesterek, Salvador Dali és Francisco Zuniga bronzai emelkednek ki, induló áruk egyaránt 3,8 millió forint. A kortárs anyagot ef Zámbó István, Gyarmathy Tihamér és Hencze Tamás művei vezetik fel.

A Virág Judit Galéria kétnapos árverést tart; május 13-án korábbi korszakokban született művek, másnap kortárs munkák kerülnek kalapács alá. Az első nap vezető tétele lehet Kondor Béla Két fej (Modell-eresztés) című 1958-as festménye, mely 40 év után először válik hozzáférhetővé a gyűjtők számára és a ház várakozásai szerint 60-90 millió forintért kelhet el. Ugyanennyit várnak Rippl-Rónai József 1905-ben született olaj önarcképéért is. Gábor Jenőtől egy art deco főmű, a Bastille ostromának évfordulóját felszabadult utcabállal ünneplőket megörökítő Július 14. Párizsban kerül kalapács alá, mely 50-80 millió forint körüli áron találhat gazdára. Czigány Dezső 1920 körül született, rendkívül dekoratív kínai vázás csendélete 30-40 millió forintot érhet. A fentieken kívül két Mednyánszky-tájkép, valamint Mattis Teutsch János és Gulácsy Lajos egy-egy munkája kapott nyolc számjegyű kikiáltási árat. A szoboranyagból Kisfaludi Strobl Zsigmond márvány aktja emelkedik ki (kikiáltási ára 4,2 millió forint), míg a Zsolnay-kerámiák közül egy 1910 körül készült, páfrányrügyes és díszmadaras díszítésű váza indul a legmagasabbról, 3 millió forintról.

Kondor Béla: Két fej (Modell-eresztés), olaj, farost, 34,5 x 44,5 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

A másnapi kortárs aukció sztártétele Keserü Ilona Idézetek Kornissnak című műve, mely 1990-ben, az akkor alig hat éve elhunyt Korniss Dezső tiszteletére született. Az aukcióra kerülő képen Keserü tíz különböző műfajú, formavilágú, színű kompozíciót elevenít fel újra. Az alkotás 40 millió forintról indul, a becsértéket a ház ezen összeg másfél-kétszeresében adta meg. Bak Imre munkásságának viszonylag korai szakaszában, 1978-ban alkotta meg a Figura című, mára ikonikussá vált akrilképét, amely 15 millió forintról indítva várja a liciteket; a mű becsértéke 20-30 millió forint.

A fiatal Nemes Márton az idei velencei biennálé magyar pavilonjának kiállító művésze, művei így még inkább a figyelem középpontjába kerülnek. Most Police Paintings 06. (2018) című alkotására lehet licitálni, melynek szabálytalan formája, a színes szórópisztollyal lefújt alap és a rá applikált plexiüvegek azt az elhagyatott ipari környezetet idézik meg, ahol az elektronikus zenei bulik zajlanak. A mű kikiáltási ára 4,6 millió, becsértéke 7-10 millió forint. Számos további neves művész, így Rozsda Endre, Reigl Judit, Nádler István, Mengyán András, Pinczehelyi Sándor, Hencze Tamás, Váli Dezső, Fehér László és az elmúlt hónapokban több szóló tárlaton is szerepelt Jakovits József művei is többmilliós árakról indulva várják a liciteket.

Nemes Márton: Police Paintings 06, 2018, fényvisszaverő vinil, tükörpapír, lézervágott plexi, vászon, fa, 130 x 100 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Május 14-15-én kétnapos árverést tart a BÁV is. Az első napon órákra, ékszerekre és ezüstökre, a másodikon festményekre, bútorokra és műtárgyakra lehet licitálni. Drága ékszerekben nem lesz hiány, egy tanzanit garnitúra például 18 millió, míg egy art deco platina karlánc 12 millió forinton kezd. Az órák szerelmesei tucatnyi márkás különlegesség közül válogathatnak; közöttük a kikiáltási árat tekintve 4 millió forinttal egy IWC Schaffhausen női karóra a csúcstartó. A festmények között ezúttal egy kortárs munka szereplését kísérheti a legnagyobb érdeklődés. A szerző a BÁV-nál is Keserü Ilona – ne feledjük, tavaly a 10 legdrágább kortárs festmény közül 6 az ő műterméből került ki –, nagyméretű, 1990-es olajképe, a programműnek tekinthető Előérzet 36 millió forintról indítva várja a liciteket. A Virág Judit Galériában, illetve a BÁV-nál hasonló árakon kezdő két Keserü-festmény „csatája” talán az egész aukciós évad legizgalmasabb eseménye lesz. A BÁV kínálatából kiemelést érdemel Molnár-C. Pálnak a 20-as évek végén készült és most 12 millió forinton kezdő aktja, a Fürdő után is. A sokszorosított grafikákat gyűjtők többek között Lantos Ferencnek és Nádler Istvánnak a Budapesti Műhelyben készült sorozataira licitálhatnak, 420, illetve 750 ezer forintról indulva. A műtárgykínálat különleges darabjai a Sólyom László egykori köztársasági elnök hivatali szobájából származó bútorok. A négy tétel – sarokszekrény, tabernákulum, biedermeier íróasztal karszékkel, illetve egy ugyancsak biedermeier ülőgarnitúra – 180 és 550 ezer forint közötti árakon kezd.

Keserü Ilona: Előérzet, 1990, olaj, vászon, 140 x 190 cm, a BÁV jóvoltából

A Kieselbach Galéria május 16-i aukcióján ezúttal is igen sok, csaknem 260 tétel várja a licitálókat. Ezen az árverésen szerepel az egész szezon legdrágább, és egyetlen, 100 millió forint feletti becsértékű tétele, Vaszary János Parkban című, 1933 körül született olajképe. Az ikonikus Park-sorozat eme darabja a művész főrendi barátainak örökségeként őrződött meg és a nagyközönség most láthatja először. A festmény kikiáltási ára 95 millió, becsértéke 120-170 millió forint. Aki alulmarad a licitcsatában, hét további Vaszary-mű közül válogathat ezen az estén. Perlrott Csaba Vilmos „legcezanne-osabb” csendélete, az 1914-es Műtermi csendélet gyümölcsökkel kiállításokról és kiadványokból is ismerős lehet; most 65 millió forintról indítva, 75-95 milliós becsértékkel vár új tulajdonosra. Cezanne hatása erőteljesen érződik Czigány Dezső Cote d’Azur (Nizzai táj) című festményén is, melyért 24-34 millió forintot várnak.

Kieselbach Szőnyi István Zebegényi Dunakanyar, Dunakanyar 1927

Szőnyi István kalapács alá kerülő hét festménye közül kiemelkedik a 26-38 millió forintra taksált 1927-es Zebegényi Dunakanyar, melynek magányos fája az egyik legszebb példája annak, ahogyan Szőnyi a természeti motívumot művészi szimbólummá alakítja.

A Kieselbach is kínál egy fontos munkát Gábor Jenőtől; az 1926-os Párizsi háztetők éppúgy a francia fővárosban készült, mint a Virág Judit Galériánál szereplő mű és 20-34 millió forintot várnak érte. Párizs, pontosabban a Szajna-part a témája Czimra Gyula néhány évvel későbbi, rajzosan dekoratív, Henri Rousseau hatását tükröző festményének is, ami 24-36 millió forintos taksát kapott. És még mindig Párizs: Czóbel Béla is többek között itt született művével, a Rue Vital-lal szerepel, aminek becsértéke 20-30 millió forint. Kádár Bélától viszont egy bécsi festmény a legizgalmasabb tétel; a Bécsi pályaudvar (Mozdonyfüst) várhatóan 36-55 millió forint között lesz megszerezhető.

Lossonczy Tamás: Lebegés a horizont felett (Nappal), olaj, vászon, 90 x 130 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

A kortárs kínálatból ezúttal Lossonczy Tamás, Gyarmathy Tihamér, Bernáth(y) Sándor, Hencze Tamás, Fajó János, Vera Molnar, Nádler István és Fehér László többnyire a néhány millió forintos sávban mozgó munkái emelkednek ki, de a többnyire nemzetközi aukciókon felbukkanó Bozó Szabolcstól is lehet licitálni egy litográfiára.

Címlapkép: Vaszary János: Parkban, 1933 körül, olaj, vászon, 57 x 74 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából