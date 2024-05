Milliárdos forrásokhoz juthatnak a magyar cégek – Íme a Nemzeti Tőkeholding tervei

Jelentősen visszaesett tavaly a magántőke-kihelyezés volumene, pedig pénz lett volna és a megtérülés is kecsegető volt. Régiós szinten is nagy a lemaradás, itthon a hazai GDP-ből mindösszesen 0.054%-ot tettek ki a magyar cégekbe érkező magántőke-befektetések – mondta el Katona Bence , a Nemzeti Tőkeholding és a Focus Ventures vezérigazgatója a Portfolio Hitelezés 2024 konferenciájának előadásában. Fontos lenne fejleszteni a hazai tőkepiacot, új programokat és eszközöket beemelni, a fejlődést katalizálni, ehhez pedig több eszközzel is rendelkezik a Nemzeti Tőkeholding – tette hozzá.