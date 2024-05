VIG: az Nvidia torzító hatása érezhető több részvényindexben is

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"Az Egyesült Államokban májusban is a Fed kamatdöntésére figyeltek a piaci szereplők. A várakozásoknak megfelelően nem csökkentettek az alapkamaton, amelyre a továbbra is magas infláció adott okot. A kettős mandátum értelmében a korábbi hónapokban előtérbe kerülő munkaerőpiac kedvezően alakult, míg a dezinfláció lelassult, így újra a magas szinten megragadt infláció lesz a Fed fókuszában. Sok bizonytalanság nehezíti az inflációs pálya megbecslését a vegyes makroadatok között, azonban a kamatdöntés óta szigorúbb hangok is megjelentek a jegybank kommunikációjában, a kamatemelés eshetősége is felmerült.

Az USA-Kína kereskedelmi háború még jobban elmélyedt, ugyanis az Egyesült Államok rendkívül magas védővámok bevezetéséről döntött többek között a kínai gyártású elektromos járművekre. Ezt Kína is viszonozta hasonló vámok belengetésével, ami miatt a két ország közötti gazdasági feszültségek további mélyülésére lehet számítani. Az Nvidia új magasságokba tört és rekord méretű piaci kapitalizációt ért el, amelynek torzító hatása érezhető több részvényindexben is.

Európában kedvezőbb inflációs számok érkeztek Amerikához képest. Az EKB arra számít, hogy a 2%-os inflációs célt sikerül hamarosan elérni, így már egy júniusi kamatvágást is belengettek előretekintőleg. A legnagyobb tőzsdeindexek, mint a FTSE-100, DAX és CAC 40 új abszolút csúcsot értek el, amely összhangban áll a pozitív növekedési kilátásokkal. Amerikai hatásra az Európai Unió is védővámok bevezetését tervezi a Kínai elektromos autókra, a kínai elnök európai látogatásának ellenére. Kína itt is vámokkal reagálhat, ami az európai gazdaságnak kulcsfontosságú autóipart célozná.

Továbbra sem túl pozitív az összkép a kínai gazdaságról, viszonylag alacsony gazdasági növekedés, ingatlan és hitelpiaci beesés és a külkereskedelem romlása a jellemző. Az elmúlt negyedévben az ingatlanszektor gyengélkedett, de az állam új ingatlantámogatási tervére pozitívan reagáltak az ingatlanfejlesztő cégek. A terv lényege a túlkínálat csökkentése azáltal, hogy az állam üres ingatlanokat vásárolna fel. A külkereskedelemben már érezhetőek az amerikai és európai védővámok előhatásai. Egyre jellemzőbb, hogy Kína más országok közvetítésével bonyolítja le kereskedelmét, úgy mint Mexikó, így ellenállóbb Kína exportja. Az ipari termelés erős, csökken a munkanélküliség, valamint a külföldi befektetők is elkezdték újra kiépíteni a kínai kitettségüket.

Magyarországon ismét pozitív a gazdasági növekedés mértéke, a vártnál is jobb GDP növekedés volt tapasztalható. Ez a növekedés várhatóan a továbbiakban is kitart, amit a lakossági fogyasztás visszaépülése támogathat. Az MNB tovább csökkentette az alapkamatot ismételt 50 bázisponttal, így jelenleg 7,25%-on áll. A döntés nem okozott meglepetést, a jegybank kommunikációjával összhangban áll. Kérdéses lesz a júniusi kamatdöntés mértéke, ahol lehet már csak 25 bázispontos csökkentésről döntenek a magas infláció miatt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ