Hold: van, ahol még meglepő módon várat magára a gyengülés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: A részvénypiacok minket érdeklő részén rotáció látszik, az olcsóbbá vált value részvényekből többet, a drágábbá váltakból kevesebbet tartunk. A részvénypiacok minket nem érdeklő része pedig felőlünk továbbra is azt csinál, amit az algoritmusok akarnak. Az elmúlt hónapokban kiépített forint shortokból lehetett egy kicsit csökkenteni most, hogy ismét 400 közelében járunk, különösen a frankkal szemben volt nagy gyengülés, ilyen túlvettséget a putyini agresszió kitörése óta nem láttunk. Ahol még meglepő módon várat magára a gyengülés, az a forintos kötvények piaca.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

