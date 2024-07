Gyűlnek a viharfelhők a Tesla felett

A Tesla várhatóan ismét gyenge eladásokról számol majd be a második negyedévre vonatkozóan, ami már a második egymást követő csökkenést jelentheti az elektromos autógyártó esetében. Az elemzők becslése szerint a vállalat 441 019 elektromos járművet adhatott el ebben az időszakban, ami jelentős visszaesés az egy évvel korábbi adatokhoz képest - tudósított a Bloomberg

Az egymást követő két negyedéves eladáscsökkenésre utoljára 2012-ben volt példa, amikor a társaság kivezette első modelljét, a Roadstert. Azóta azonban sok víz lefolyt a Dunán, és most úgy tűnik, hogy Elon Musk vezérigazgatónak egyre kevesebb kifogása marad az eladások lassulására.

Az év elején több probléma is sújtotta a Teslát: a Berlin melletti gyárban történt gyújtogatás gyanúja és a Vörös-tengeri konfliktussal kapcsolatos szállítmányozási zavarok mind hozzájárultak az év eleji küzdelmekhez. Ezeket azonban sikerült megoldaniuk, így most már kevésbé lehet ezekre hivatkozni. A legnagyobb kihívás jelenleg az, hogy

a Tesla régebbi járműkínálata egyre nehezebben tart lépést a rivális EV-gyártók frissebb modelljeivel.

Nehezebb növekedni, ha élesedett a verseny, és a jelenlegi modellkínálat egy kicsit megkopott

- vélekedett Tom Narayan, az RBC Capital Markets globális autóipari elemzője.

Elon Musk a közelmúltban különféle lépésekkel próbálta felpörgetni a keresletet, többek között árcsökkentésekkel és kedvezményes lízingajánlatokkal igyekezett vonzóbbá tenni a járműveit. Az árengedmények azonban nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy megakadályozzák az eladások lassulását. Áprilisban Musk mély létszámleépítést jelentett be, amely több mint 10%-át érintette a Tesla dolgozóinak, beleértve az értékesítési munkatársakat is - vélhetően ennek hatására is csökken az eladási volumen.

