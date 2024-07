Brutális leépítésbe kezd az európai óriáscég

Az Unilever, az egyik legnagyobb globális fogyasztási cikkeket gyártó vállalat bejelentette, hogy 2025 végéig az európai irodai dolgozók mintegy harmadát leépíti. Az FTSE 100-as tőzsdén jegyzett cég, egy egész vállalatra kiterjedő tájékoztatásban nyilvánosságra hozta, hogy Európában akár 3200 álláshelyet is megszüntethetnek. Ez a lépés része az Unilever márciusban bejelentett "termelékenységi programjának", amelynek célja, hogy világszerte akár 7500 álláshelyet is leépítsen – írja a Financial Times