Mutatjuk a részvényt, ami a legnagyobbat robbanhat a Trump elleni merénylet miatt!

A tudatos ignorancia és a digitális detox legelvetemültebb kombinációja is vélhetően kevésnek bizonyult azok számára, akik a hétvégén úgy döntöttek, hogy most egy kicsit nem fognak foglalkozni a világ dolgaival, elengedik a fülük mellett az aktualitásokat. Azonban ha merénylet történik az Egyesült Államok volt elnöke, jelenleg (talán) legesélyesebb elnökjelöltje és egyik legbefolyásosabb embere, Donald Trump ellen, azt jó eséllyel mindenki meghallja. Márpedig pontosan ez történt, és ahogy mindenkinek megvan valamiféle véleménye az esetről, úgy a tőzsdék is értékítéletet mondanak, ebből a verdiktből pedig egy részvény jön ki messze a leggyőzedelmesebben.