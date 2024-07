Kiszivárgott Biden terve, szakadnak a részvények

Nagy esésben vannak ma a chipgyártó vállalatok részvényei, élen a tajvani ASML-el, de a mesterséges intellingencia zászlóshajójának számító Nvidia is nagyot zuhant. Mindez annak tudható be, hogy az Egyesült Államok részéről felmerült a szigorúbb exportkorlátozások lehetősége a félvezető-iparban, ráadásul a Tajvannal kapcsolatos geopolitikai feszültségek is fokozódtak Donald Trump megjegyzései miatt - írja a CNBC.