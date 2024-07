MBH: van még erő a közép-európai részvényekben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Július legelején még az amerikai jegybankárok hűtötték a várakozásokat, azt jelezték a piacnak, hogy további adatokra van még szükségük az alapkamat csökkentéséhez, azonban a foglalkoztatottsági adatok és munkanélküliségi ráta - mely a várt 4,0% helyett 4,1% lett, 2021 vége óta a legmagasabb érték – megjelenése után a befektetők elkezdtek három kamatcsökkentést árazni.

A hozamgörbe rövid oldalán 30-50 bázispontos esést láttunk, a csökkenés a tízéves szegmensben is érzékelhető volt, ám ebben a szegmensben a 4,20%-os szint egyelőre megállította a hozamesést. Az USA-ban is jelen vannak a politikai kockázatok, melyek az elnökválasztási kampány élesedésével tovább nőnek, így ebben a szegmensben a további csökkenést egy most nem látott, nagyhatású esemény válthat ki. A következő hetekben a hozamgörbe középső szakasza teljesíthet felül. A hazai piacon a kedvező nemzetközi hangulat hatását felerősítette a jegybank júliusi kamatvágása és galamb kommunikációja. A jegybank továbbra is az adatvezérelt monetáris politika fontosságát hangsúlyozza, de értékelésük szerint a kockázati felárak csökkenése és a bejelentett költségvetési kiigazítások megteremtették a további kamatcsökkentések lehetőségét. A magyar görbén is az 5-8 éves szegmenset preferáljuk és súlyozzuk felül.

A kamatvárakozások csökkenése a részvénypiacok esetében erőteljes rotációt hozott, a technológiai szektor nagyágyúiból a hagyományos szektorokba, a kis- és közepes méretű cégekbe súlyoztak át a piaci szereplők. Ez a rotáció egyébként jót tett az európai-, és KKE régiós eszközöknek is. Magát a folyamatot tulajdonképpen egy vártnál némileg kedvezőbb USA inflációs adat indította el, majd az erősen „long” pozícionáltság miatt (főleg a technológiai részvények esetén) egyre több befektető kezdett eladásba. A technológiai szektor körülbelül két hét alatt 8-10% közötti esését szenvedett el. Az eredményvárakozások összességében nem romlottak, így inkább egy túl-pozícionáltságból adódó eladási hullám okozta szorzószám csökkenést láthattunk. A következő hónapokban a jegybanki kommunikáció mellett a jelentési szezon, valamint az USA elnökválasztásra történő „ráhangolódás” dominálhatja a piacokat.

Az eszközosztályok közti allokációban jelenleg nem változtattunk sem a részvények-, sem a kötvények súlyán. A pénzpiaci eszközökből azonban némileg a Hedge fund/abszolút hozam kategóriába súlyoztunk át. A régiós és hazai papírok alulértékeltsége miatt továbbra is kedveljük a közép-európai részvényeket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ