OTP: magyar kötvénypiaci ralit hozott a július

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Július elején folytatódott a technológiai vállalatok felülteljesítése a részvénypiacokon, a hónap második felében azonban 8-10%-os korrekciót láthattunk ebben a szegmensben. Az év eddigi részében szárnyaló techszektorban a túlzott pozicionáltságon kívül az USA-Kína kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggályok fellángolása (a Trump-elnökség esélyének megugrása miatt) és pár csalódást keltő vállalati jelentés okozta az árfolyamok megingását. Ezt a megingást ellensúlyozta, hogy az eddig lemaradó szektorok emelkedni tudtak, összességében tehát egy rotáció zajlott le általános kockázatkerülés helyett, a részvénypiac javarészének sikerült stabilnak maradnia.

Jelenleg a rotáció folytatódására vagy egy általános emelkedésre számítunk rövidtávon, emiatt a részvénysúly csökkentését nem javasoljuk. A jelentési szezon még javában zajlik, így érdemes figyelni a piac egészére kiható megavállalatok előjelzéseire és kivárni a kockázati kitettség növelésével.

A hónap másik meghatározó eseménye a japán jen erősödése volt. Minden más devizával szembeni kamathátránya miatt a globális kamatemelési ciklusban jelentős short állomány épült fel a japán devizában. A szinte állandó eladói nyomás hatására komoly leértékelődést mutatott be, 2021 eleje óta a dollárral szemben nominális értékének több, mint harmadát elveszítette, ebből csak az idei első félévben 14%-ot zuhanva, utoljára a ’90-es évek elején látott szintre gyengülve. Júliusban azonban fordult az árfolyam, több tényező együttállásának köszönhetően látványos erősödésbe kezdett a JPY, ami az eddigi carry trade-k zárására kényszerítette a befektetőket. Érdekes módon azonban úgy tűnik, hogy a devizapiacon kívül például a részvény- és nemesfémpiacokon is lehetett JPY-ből finanszírozott carry-trade pozíció, erős együttmozgás volt tapasztalható az eszközosztályok között. A tőkepiacokon is kifejtett heves reakciók miatt a jenárfolyam további alakulását is érdemes figyelemmel követni, amihez muníciót adhatnak a japán és az amerikai jegybank következő kamatdöntései.

Itthon az MNB nem szünetelt, várakozásunknak megfelelően élt a kínálkozó lehetőséggel és a (viszonylag) erős forintot kihasználva újabb 25 bázispontos lépéssel lecsökkentette 6,75%-ra az alapkamatot. Az év hátralévő részére várt szűkebb mozgástér továbbra is érvényes (költségvetési kihívások, beragadó maginfláció), azonban a kedvezőbb külső kockázati és kamatkörnyezet miatt a piaci várakozásokhoz igazodó 1-2 db vágás a jelenlegi kilátások mellett teljesíthetőnek tűnik.

A hazai kötvénypiaci ralit ezen túl újabb szabályozói beavatkozás is támogatta: a banki különadószámítás „korrigálása” és az ősztől életbe lépő kötvénytartási kötelezettségek a befektetési szolgáltatóknál ismét komoly keresletet generált az eszközosztályban. A hozamgörbe elejét és közepét megrohamozták a vevők (0-5 éves futamidőkön), így nyáron már 80 bázispont feletti hozamcsökkenést produkált a görbe ezen része. A hosszú kötvények is jól teljesítettek, de ezt a szegmenst a nemzetközi mozgásokat tükröző, meredekebbé váló hozamgörbe mellett kevésbé preferálták.

Habár erős epizód van mögöttünk, duration csökkentést még nem javasolnánk a jelenlegi szinteken. Egyértelműen kamatcsökkentési irányba forduló nemzetközi környezetben az új szabályoknak való megfelelés miatt is jöhet még friss kereslet a HGB piacra, így az esetleges gyengülő epizódokban ezen vevők felbukkanására számítunk. Középtávon megmaradhat az oldalazás, habár alacsonyabb sávokban: az 5 éves állampapíroknál 5,75-6,5% között, a 10 éveseknél pedig 6-6,75% között várjuk a hozamok ingadozását. Az év végére ezen sáv aljának közelében záró hozamok hoznák az éves kitekintésben korábban is várt 8-10%-os visszatekintő teljesítményt."

