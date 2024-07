Raiffeisen: megégették magukat a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusra extrém befektetői pozícionáltság alakult ki a legnagyobb amerikai cégek részvényeiben, ez a koncentráció pedig sebezhetővé tette őket egy esetleges korrekcióval szemben. A fordulatot a július 11-én közzétett, Egyesült Államokból érkezett inflációs adat hozta meg, ami a vártnál jóval alacsonyabb lett. Emiatt a piaci szereplők elkezdték magukat arra pozícionálni, hogy a Federal Reserve a korábban vártnál hamarabb (már szeptemberben) megkezdheti a kamatcsökkentési ciklust, mindezidáig ugyanis a magasan ragadó maginfláció volt a kamatcsökkentés a legnagyobb akadálya. A kis piaci kapitalizációjú amerikai részvények idén jelentősen alulteljesítették a legnagyobb, elsősorban technológiai cégek papírjait, sok portfólióban nagymértékben alul voltak súlyozva. A mérséklődő inflációval összefüggő korábbi kamatcsökkentés lehetőségére azonban hirtelen és drasztikus mértékű rotáció kezdődött meg a kispapírok irányába, hiszen a magasabb kamatok elsősorban ezen cégeket érintették hátrányosan, nem pedig a tőkeerős, domináns piaci pozícióval rendelkező technológiai óriásokat.

Az extrém mértékű átallokáció hatására a kisebb piaci méretű cégekből álló amerikai Russell 2000 index több mint 10%ponttal felülteljesítette a technológiai szektor által dominált Nasdaqot, amire nagyon régen volt példa. A piaci értékkel súlyozott S&P 500 index is hirtelen lefordult történelmi csúcsáról a tech cégek alulteljesítése miatt (melyek súlya az utóbbi hónapokban óriásira hízott), ám amennyiben az egyenlően súlyozott S&P 500 indexet nézzük (ahol nagyobb súlyt képviselnek az eddig lemaradó, kisebb cégek), kifejezetten erős hónapot tudhattak maguk mögött az amerikai részvények.

Addig, amíg az USA gazdasága el tud kerülni egy nagyobb lassulást (vagy recessziót), az infláció pedig a mostani csökkenő pályán marad, a júliusban látott folyamatok kitarthatnak, hiszen extrém szintről fordult meg a szektorok közötti allokáció, így van még tér a kispapírok további felülteljesítésére. Az amerikai gazdaság növekedési üteme ugyan lassult tavalyhoz képest, a második negyedéves előzetes GDP-számok azonban kedvező képest festenek, így egyelőre nem látszanak jelei nagy problémának. Mindazonáltal a minden szempontból optimális gazdasági és inflációs kimenetelt számos kockázat övezi, amelyek gyors átrendeződést hozhatnak a piaci hangulatban.

A kedvező gazdasági helyzet kevésbé mondható el Kínáról, illetve az EU-ról. A kínai adatok az utóbbi időben többnyire kellemetlen meglepetést okoztak, ami a helyi részvénypiac teljesítményében is tükröződött. Az EU sokkal inkább kitett a kínai helyzetnek, mint az USA, így a gazdaság is gyengébben teljesít, mindez pedig a vállalati eredményeken keresztül a nyugat-európai börzék alulteljesítését okozta észak-amerikai társaikkal szemben.

A kedvezőbb árazási szintek miatt előnyben részesítjük a kisebb kapitalizációjú, ciklikus részvényeket a nagy technológiai vállalatokkal szemben, ez utóbbiak ugyanis az esés ellenére még mindig nagyon drágák. Emellett a közelgő Fed-kamatcsökkentés várhatóan kedvező hatásai miatt a feltörekvő részvénypiacokat, beleértve a régiónkat is, felülsúlyozzuk. Továbbra is jó vételnek tartjuk az amerikai inflációkövető állampapírokat (US TIPS) és rövid lejáratú kötvényeket, továbbá a fokozott geopolitikai kockázatokkal jellemezhető környezetben diverzifikációs szerepük miatt az aranyat és az abszolút hozamú (hedge fund) kitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

