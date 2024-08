A világtörténelem legnagyobb összeomlását várja Kiyosaki

Hatalmas jelenleg a bizonytalanság a világpiac motorjának számító amerikai gazdaság egészségével és várható teljesítményével kapcsolatban, egyre nehezebb kiigazodni a gyakran ellentmondásos inflációs, munkaerőpiaci kiskereskedelmi adatok és különféle hangulatindexek hálójában,

egyre idegesebb mozgásokat láthatunk a tőzsdéken.

Nem segített a közhangulaton az augusztus eleji japán tőzsdepánik sem, ami széles körű eladási hullámot indított el a piacokon, igaz, az ezt követő zuhanásból azóta sikerült élesen visszakorrigálniuk a vezető tőzsdéknek.

Ebben a környezetben szólalt meg a 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző Robert Kiyosaki, aki az X-bejegyzését a tőle megszokott módon egy nem túl finomkodó felütéssel kezdte: úgy fogalmaz, hogy

(...) felkészültem a világtörténelem legnagyobb piaci összeomlására.

A jó hír azonban a megmondóember szerint az, hogy ez a rendkívül bizonytalan környezet kiváló beszállási lehetőséget teremthet a jövőben azok számára, akik "felkészülten" várják az összeomlást.

SOFT LANDING or CRASH LANDING. I hope I am wrong.yet I am prepared for the biggest market crash in world history. Q: WHY am I preparing for a crashLanding? A : BECAUSE if I am righta crash and possible Depression will make myself and those that are prepared very, {:url}