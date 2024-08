Végigsöpört a felügyelet a Wall Streeten, és mindenkit megbírságolt

Huszonhat Wall Street-i vállalat beleegyezett, hogy 393 millió dollárt fizet az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek, hogy rendezze a vádakat, miszerint nem megfelelő csatornákon - SMS-ben, WhatsApp üzenetben - kommunikáltak az alkalmazottak üzleti ügyekkel kapcsolatban - számolt be a Financial Times.

Az Ameriprise, az Edward Jones, az LPL Financial és a Raymond James is a SEC-kel megállapodó pénzügyi csoportok között van, és mind a négyen 50 millió dolláros büntetést fizetnek - jelentette be szerdán a szabályozó hatóság. A bírságok mértéke cégenként 400 ezer dollártól 50 millió dollárig terjed - közölte a szabályozó, megjegyezve, hogy azok a csoportok, amelyek saját maguk jelentették a jogsértéseket, "jelentősen alacsonyabb" büntetést fizetnek, mint amennyit egyébként fizettek volna.

45 millió dollárt fizet az RBC Capital Markets, 40 millió dollárt a BNY Mellon Securities, 30 millió dollárt a TD Securities és két leányvállalata - közölte a SEC.

A brókerek és a tanácsadók kötelesek az üzleti ügyekkel kapcsolatos kommunikációt vállalati csatornákon tartani, hogy biztosítsák az értékpapír-törvényeknek való megfelelést, nevezetesen a csalás elleni intézkedéseket és a pénzügyi felelősségre vonatkozó szabályokat - jegyezte meg a SEC.

Korábban a befektetési bankoknál, hedge fundoknál is vizsgálódott az amerikai értékpapírfelügyelet, számos szereplő tekitélyes bírságot fizetett a szabálytalanságok miatt. A WhatsApp-botrányként is ismert ügy előzményeiről itt írtunk.

