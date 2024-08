Kortárs műgyűjtés a gyakorlatban – Szeptemberben indul az idei Art Collector Workshop

Hogyan fejlesszük a látásunkat? Milyen előkészületek szükségesek egy műalkotás megvásárlásához? Milyen szempontrendszer szerint érdemes elkezdeni a gyűjtést és hogyan hozhatunk olyan döntéseket, amelyek mentén gyűjteményünk jól működő befektetéssé válhat? Szeptemberben ismét elindul az Art Collector Workshop, a műtárgy.com és az Art Advisory Budapest szervezésében zajló interaktív képzés lehetőséget kínál a műtárgyvásárlás és gyűjtés iránt érdeklődőknek, hogy első kézből tanuljanak a szakma legkiválóbb szakértőitől.

Az immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Art Collector Workshop során olyan neves szakemberek tartanak előadásokat, mint Ébli Gábor, Petrányi Zsolt, Spengler Katalin és Kollmann Szilvia. A kis létszámú csoportoknak köszönhetően a résztvevők közvetlenül interakcióba léphetnek az előadókkal, így személyre szabott kérdések feltevésére és networkingre is lehetőség nyílik.

A képzés első alkalmán Ébli Gábor, a MOME Design- és művészetmenedzsment MA szakvezetője osztja meg gondolatait a műgyűjtés motivációiról és stratégiáiról. A kortárs művészet iránti érdeklődést sokféle motiváció vezérli: lakás- vagy irodaberendezés, vizuális élmény, személyes kapcsolatok az alkotókkal, vagy a kortárs témák feldolgozása. Az ízlésünk idővel változhat, és a műgyűjtés során fontos megérteni az ár-érték arányokat, valamint a műtárgypiac és a múzeumok kapcsolatát. “A műgyűjtés egy fejlődési, vizuális önképzési folyamat; az egyszeri vásárlóból tudatos kereső, majd szisztematikus gyűjtő lesz, aki olvasmányok, szemináriumok és saját tapasztalás nyomán kiismerte az "art world" működését.” - mondja Ébli Gábor.

Petrányi Zsolt, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főosztályvezetője a kortárs magyar művészet értékelésének szempontjairól tart előadást, a résztvevők közelebb kerülhetnek ahhoz a problémához, hogy hogyan alakul ki a művészetben az értékek (művészek) hierarchiája és kánonja, ki miért lesz elfogadottabb és ez hogyan hat a műtárgypiacra.

Már az első vagy egyetlen műtárgy megvásárlása is számtalan kérdést vet fel. A minket körülvevő tárgyak többségével ellentétben egy műalkotás hosszabb távon válik a mindennapi életünk kísérőjévé, és szellemi kisugárzása révén akár a napi közérzetünket is befolyásolhatja. Hogyan válasszunk, és az első műtárgyak megvásárlása után hogyan induljunk el a gyűjteményépítés nehéz útján? Spengler Katalin műgyűjtő vezetésével a résztvevők betekintést nyerhetnek a műgyűjtés izgalmas és gyakran kihívásokkal teli világába, gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogyan érdemes elindulni a gyűjteményépítés útján, és milyen kérdéseket érdemes megfontolni a műtárgyak kiválasztásakor.

A képzés zárásaként Kollmann Szilvia, a műtárgy.com ügyvezetője, a műtárgyvásárlás befektetési szempontjairól tart előadást. Megvizsgáljuk, hogy a műtárgyak szolgálhatnak-e alternatív befektetési eszközként, és milyen objektív szempontokat érdemes figyelembe venni, ha nem kizárólag esztétikai szempontok szerint választunk. Konkrét példákon keresztül elemezzük a magyar művészek aukciós teljesítményét, hogy megkönnyítsük a műtárgyvásárlással kapcsolatos döntéshozatalt.

“Csak a jól megválasztott műtárgy jó befektetés, ezért érdemes megismerni azt a szempontrendszert, ami mentén kezdődhet a műtárgyvásárlás és gyűjtés”

- mondja Kollmann Szilvia.​

A workshop keretein belül Máté Zsófia, a Ludwig Múzeum kurátorának tárlatvezetésével járjuk végig a Budapest Contemporary kortárs művészeti vásárt, a kiállító galériák standjain a legjelentősebb magyar művészek és a legígéretesebb fiatal tehetségek alkotásain keresztül ismerkedhetünk meg a hazai kortárs művészeti szcéna uralkodó tendenciáival és a hazai piac meghatározó képviselőivel.​​​​​​

Art Collector Workshop 2024: szeptember 9. – szeptember 30.

Forrás: műtárgy.com

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ