Erste: inkább recesszió, mint infláció?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"A globális inflációs kockázatok tovább csökkentek, míg az esetleges recesszióval kapcsolatos aggodalmak mérsékelten erősödtek az elmúlt hetekben. Az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta júliusban 4,3 százalékra emelkedett, ami történelmi összehasonlításban még mindig alacsony, azonban a másfél évvel ezelőtti 3,4 százalékhoz képest jelentős ugrásnak tűnik. Emellett a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak teljes létszámának legutóbbi felülvizsgálata (benchmark revision) szokatlanul nagy negatív korrekciót mutatott, ami arra utal, hogy a foglalkoztatás növekedése már régóta jóval lassabb volt az eddig ismertnél. Az augusztus hónapra vonatkozó előzetes beszerzési menedzserindexek a legfontosabb fejlett gazdaságok esetében mégis az átlag alatti növekedési pálya folytatódását jelzik. Ez az ellenálló szolgáltatási ágazatnak köszönhető, mivel a feldolgozóipar továbbra is meglehetősen gyenge, különösen Németországban. Ami viszont pozitívabb, hogy az inflációval kapcsolatos felfelé irányuló kockázatok egyelőre nagyrészt eloszlottak, mivel a fogyasztói árak növekedése 3 százalék alá süllyedt az Egyesült Államokban, az Eurózónában pedig 2 százalék közelébe esett.

Fentiek nyomán érdemben változtak a főbb központi bankok monetáris politikájára vonatkozó kilátások is. Az amerikai jegybank júliusi ülésének jegyzőkönyve szerint a szeptemberi ülésen a monetáris politika enyhítése valószínűsíthető, ha az adatok továbbra is nagyjából megfelelnek a várakozásoknak. Powell Fed-elnök később megerősítette, hogy eljött az idő a monetáris politika kiigazítására. Arra is figyelmeztetett, hogy a munkaerőpiac további lassulása nem kívánatos. Így a piacok 100 bázispontos kamatcsökkentést áraztak be 2024 hátralévő részére. Az Európai Központi Bank júniusban már megkezdte az irányadó kamatok 25 bázispontos csökkentését, és valószínűleg még idén 2-3 további csökkentéssel folytatná. Bár a bank aggódik a szolgáltatási szektorban továbbra is magas infláció miatt, a bérmegállapodásokban rögzített átlagos bérnövekedés a második negyedévben 3,6 százalékra lassult az előző negyedévi 4,7 százalékról, ami biztató az infláció csökkenésére nézve.

A piacok továbbra is egy viszonylag optimista „soft landing” forgatókönyvet áraznak a legnagyobb valószínűséggel. Bár augusztusban megnőtt a volatilitás, a részvényindexek történelmi rekordjaik közelében kereskednek. A kamatcsökkentések megindulása egyértelműen kedvezne a tőzsdéknek, főként a kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok papírjainak, melyek az elmúlt években történelmi lemaradást hoztak össze. Ehhez azonban az is kell, hogy a támogató makrogazdasági környezet fennmaradjon, a meglehetősen optimista profitnövekedési várakozások teljesülni tudjanak. Utóbbi kapcsán mi jelentős kockázatokat látunk: a munkaerőpiac gyengülését nem lesz egyszerű megfogni, a munkaerő-kereslet egyértelműen gyengülő jeleket mutat, a foglalkoztatottsági helyzet romlása exponenciális ütemben gyorsulhat. A részvénypiacoknak az elmúlt években nagy támaszt adtak a rekordmértékű vállalati sajátrészvény-vásárlások, ami a következő időszakra valószínűleg kevésbé lesz jellemző, miután az S&P 500 indexben lévő kibocsátók átlagos készpénz-állománya 15 éves mélypontra csökkent.

Mivel a kétirányú kockázatok kezdenek enyhén aszimmetrikusnak tűnni, augusztus közepén a részvénysúlyunk mérsékelt csökkentéséről döntöttünk. A felszabaduló tőkét egyelőre alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökben tartjuk. A kötvénypiacokon továbbra is főként a vonzó all-in hozamokat kínáló vállalati és feltörekvő piaci kötvényeket részesítjük előnyben, bár a kockázati hozamfelárak meglehetősen szűkek, így a recessziós kockázatok esetleges felerősödése okozhat kellemetlen meglepetéseket. A hazai államkötvényeknek a kormányzati ösztönzőkkel felturbózott kereskedelmi banki vásárlások komoly támaszt adnak, ugyanakkor a jelenlegi hozamszintek már nem tűnnek kimondottan vonzónak, így semlegesek vagyunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

