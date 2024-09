Megelőzte Bill Gatest, és a világ 5. leggazdagabb embere lett Larry Ellison

Az Oracle alapítója, Larry Ellison nettó vagyona sose látott még ilyen bővülést, mint tegnap, miután a szoftveróriás eredményei azt mutatták, hogy a mesterséges intelligencia iránti kereslet erősíti a felhőalapú számítástechnikai üzletágat.

A 80 éves Ellison a Bloomberg Billionaires Index szerint 168 milliárd dolláros nettó vagyonával a világ ötödik leggazdagabb emberévé lépett elő, megelőzve a Microsoft alapítóját, Bill Gatest.

Ellison 14,1 milliárd dolláros vagyongyarapodás a legnagyobb napi növekedés azóta, hogy a Bloomberg 2012 márciusában elkezdte nyomon követni a vagyonát.

Az austini székhelyű vállalat kedden a becsléseket felülmúló nyereségről számolt be, és közölte, hogy a felhőinfrastruktúra-üzletág bővítésére összpontosít, hogy felvegye a versenyt az olyan nagy piaci szereplőkkel, mint az Amazon.com, a Microsoft és a Google. Az Oracle ezen a héten megállapodást jelentett be arról is, hogy névadó adatbázisát elérhetővé teszi az Amazon Web Services felhőben.

Ellison vagyona idén mintegy 45 milliárd dollárral nőtt. Ezt idén eddig csak a Meta Platforms tulajdonosa, Mark Zuckerberg és az Nvidia tulajdonosa, Jensen Huang tudta überelni. Ellison vagyonának nagy részét az Oracle részvényei teszik ki, valamint a Tesla autógyártóban lévő, mintegy 10 milliárd dolláros részesedése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

