Mutatjuk, honnan lehet előre tudni az amerikai elnökválasztás eredményét

Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás, az elnökjelölti vita után megint aktuálissá vált az esélyeket és azok részvénypiacra gyakorolt hatását latolgatni. Bár a vita sokak szerint Harrisnek kedvezett (na meg persze ott a Taylor Swift-hatás), a választást lefutott meccsnek tekinteni elhamarkodott lenne. Célszerűbb a már megtörtént események alapján megpróbálni következtetni a választás részvénypiaci hatásaira, illetve fordítva, a részvénypiaci mozgásokból következtetni az elnökválasztás várható kimenetelére. A Comerica szerint ugyanis több olyan indikátor is van, amely aránylag pontosan előre tudja jelezni, hogy a gazdasági és részvénypiaci folyamatok alapján melyik párt kerül hatalomra.

Látszik a tőzsdéken, hol járunk az elnökválasztási ciklusban

A választási ciklus negyedik évét jellemző politikai bizonytalanság ellenére az irányadó S&P 500 részvényindex meglepően konzisztens hozamokat produkált. 1961 és 2023 között a benchmark átlagban 8 százalékot emelkedett a választási évben, ami megegyezik az index hosszú távú átlagos éves teljesítményével.

Abban a tekintetben viszont jelentős eltérés látszik, hogy az adott elnök hányadik terminusát tölti:

az újrázók negyedik évében negatív az S&P 500 hozama (ebben benne van például George W. Bush második ciklusának negyedik éve 2008-ban),

míg az első ciklusukat töltők negyedik évében 12,7 százalékot emelkedett átlagosan az index.

A magyarázat erre részben az, hogy a hivatalban lévő elnökök igyekeznek élénkíteni a gazdaságot újraválasztási esélyeik növelése érdekében. Mivel erre a befektetők számítanak, a hozamok messze a megelőző, harmadik évben a legmagasabbak.

Az elnökválasztás hatása a GDP növekedésében is tetten érhető. Az elnökök újraválasztási esélyeit növelni hivatott fiskális élénkítés az elnöki ciklust töltők negyedik évében már elkezdi éreztetni hatását, de teljes egészében egy évvel később, vagyis második ciklusuk első évében realizálódik, emiatt ilyenkor kiugróan magas reál-GDP-növekedést látunk az Egyesült Államokban. Az átlagos reál-GDP-növekedés 3 százalék volt 1961 és 2023 között,

az újrázás első évében ennél közel 1 százalékponttal nagyobb növekedést mutatnak az adatok.

Joe Biden visszalépése sok mindent megváltoztatott, többek között azt, hogy hogyan kell tekintenünk az idei évre a historikus összehasonlítás során. Amikor újraválasztási év van, az S&P 500 1948-ig visszamenőleg sosem esett, sőt, átlagban 12,1 százalékkal emelkedett, tehát átlag feletti hozamot nyújtott. Viszont a visszalépés miatt ez már nem újraválasztási év, hanem egy nyílt választási év, amelyek általában jóval átlag alatti (2,4%) hozamot hoznak. A mostani eset annyiban speciális, hogy az utolsó pillanatban történt visszalépés miatt az újraválasztási években jellemzően tapasztalható gazdasági hátszél még mindig jelen van, és a költségvetési kiadások nagy része vagy már megtörtént, vagy folyamatban van, ráadásul a nyílt választási évek előválasztási időszakában szokásos piaci gyengeség idén nem tényező.

A hatalomban lévő (inkumbens) párt győzelme és a részvénypiac pozitív teljesítménye között erős korreláció mutatkozik. A választók általában nem akarnak változást, amikor a gazdaság és a részvénypiac is jól teljesít. Idén az S&P 500 több mint 18 százalékot emelkedett; választási évben 1936 óta nem volt ilyen erős 8 hónapja az indexnek. Érdekes módon, a második (1976) és harmadik (1980) legjobb részvénypiaci hozamot hozó évben veszített a hatalomban lévő párt.

Forrás: Comerica Bank, Bloomberg

Az elnök személye csak az egyik komponens

Ez a választás egyértelmű ellentétet mutat a két párt politikai megközelítései között. A pénzügyi piacokra gyakorolt egyik legközvetlenebb hatást a társasági adóval kapcsolatos politikák jelentik, amelyek közvetlenül befolyásolják a vállalatok egy részvényre jutó eredményét. Harris azt javasolta, hogy a legmagasabb társasági adókulcsot 21 százalékról 28 százalékra emeljék, míg Trump azt, hogy ezt a kulcsot akár 15 százalékra csökkentsék. A részvénypiacok eddig nem árazták be a magasabb társasági adót, ami arra utal, hogy a piaci konszenzus szerint a demokraták nem fognak többséget szerezni a kongresszusban a jogszabály elfogadásához. Ráadásul minden retorika ellenére valószínűleg bárki fog is kormányozni, egy megosztott kongresszus várhatóan korlátozza majd a mozgásterét a legfontosabb politikai területeken.

Vagyis nemcsak az a fontos, hogy Harris vagy Trump nyer, hanem hogy hogyan áll össze a Kongresszus.

A részvénypiacok általában jól teljesítenek egypárti és megosztott törvényhozás, ill. kormányzat esetén is. Mégis, a magasabb átlagos hozam az olyan években adódott, amikor különböző kézben volt a szenátus és a képviselőház. A piac nem szereti a bizonytalanságot, és a megosztott kongresszusban nehezebb a törvényalkotás, azaz kevésbé valószínűek a nagyobb volumenű változások.

Harris vagy Trump?

A választás napját megelőző 90 nap részvénypiaci teljesítménye az elmúlt 40 évben pontosan jelezte a választás kimenetelét.

Amikor az S&P 500 pozitív hozamot generált az október 31-ét megelőző három hónapban, az inkumbens párt nyert. Ezzel szemben, amikor az index esett a vizsgált időszakban, a hatalomban lévő párt veszített.

Ennek az összefüggésnek az egyik magyarázata az, hogy a választások körüli bizonytalanság piaci volatilitást okoz. Amikor a befektetők jelentős politikai változásokat várnak, a piacok a potenciális változásokra átárazással reagálhatnak. Egy másik magyarázat, hogy a részvénypiacok teljesítménye tükrözi a szélesebb körű gazdasági hangulatot. Ha a választók elégedettek a gazdaság irányával, inkább a status quót támogatják, ha viszont elégedetlenek, hajlamosabbak a változásra szavazni.

Jelenleg az S&P 500 0,58 százalékkal van júliusi végi értéke felett, tehát jelen állás szerint a részvénypiac Kamala Harrisnek és a demokratáknak szavazhat bizalmat. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy egyrészt egyik indikátor sem tökéletesen pontos, másrészt nagyjából a három hónapos időszak felénél vagyunk, és a jelenlegi hozam annyira alacsony, hogy akár egy nap alatt is negatívba fordulhat, azaz semmi nem lefutott. A választás előtti hetekben érdemes lehet majd újra elővenni ezt az indikátort.

Egy másik megbízható indikátort, az úgynevezett Misery Indexet is érdemes figyelni. Az index a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi rátát és az éves inflációs rátát egyetlen mutatóban kombinálva méri, képet adva arról, hogy az átlagember hogyan érzi magát a gazdaságban.

1980 óta, ha a Misery Index háromhavi átlaga októberig rosszabb lett az előző évinél (nőtt), a hivatalban lévő párt veszített. Ezzel szemben, ha a Misery Index javul (csökken) az előző évhez képest, a hivatalban lévő párt nyer.

A legutóbbi, júliusi méréskor a mutató értéke 7,178 volt, ami kissé elmarad a tavaly októberi 7,335-ös értéktől. Ha az indikátor most is működni fog, a demokratáknak októberig körülbelül 15 bázispontnyi mozgástere van. A munkanélküliségi ráta júliusi váratlan emelkedése azonban potenciális veszélyt jelent Harris esélyeire. Az indikátor arra is utal, hogy a választók az elnököket vonják felelősségre a Fed kettős mandátumának – az árstabilitás elérése és a foglalkoztatás maximalizálása – teljesüléséért.

Időnként nehéz szétválasztani a befektetéseket és a politikát, de túl nagy jelentőséget sem szabad tulajdonítani a választások kimenetelének. Ahogy a cikk elején is írtuk, a hosszú távú hozamokat a választások csak korlátozott mértékben befolyásolják.

Címlapkép forrása: Doug Mills/The New York Times/Bloomberg via Getty Images

