Belenyúl a kormány a nyugdíjpénztári megtakarítások szabályaiba, kiderült néhány friss részlet

Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa az ÖPOSZ által szervezett Pénztárkonferencián beszélt arról, hogyan tervezi az állam az önkéntes pénztári megtakarítások idő előtti felhasználhatóságát, de elárulta azt is, hogy egyszeri és egy évre szóló intézkedésről van szó.

Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa előadásában kifejtette, hogy az idei év is úgy tűnik, jó és sikeres éve lesz a pénztáraknak, ugyanakkor továbblépési irányok, kényszerek továbbra is vannak. A nyugdíjcélú megtakarítások lakhatási célokra történő felhasználása kapcsán az elmúlt hetekben több egyeztetés is volt és tervezetek is születtek.

Péntek délután elküldte az NGM a törvénymódosítási tervezetet az MNB-nek és az ÖPOSZ-nak is.

Az intézkedés alátámasztására hozott néhány makrogazdasági számot, ezek között szerepelt az inflációs környezet: úgy tűnik, inflációs oldalról rendben vagyunk – fogalmazott. Pénztári szempontból ez nagyobb kiszámíthatóságot is jelenthet.

Az idei GDP-előrejelzések 2% körülire mérséklődtek az elmúlt hetekben, növekedési dilemma van Magyarországon. Fontos aspektusként említette a pénztárak szempontjából a reálbérek növekedését is, ami a tagdíjak oldaláról is tetten érhető lesz.

A magyar háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük 84%-át fordítják fogyasztásra, amely jelentősen elmarad a régiós és az EU-s szinttől.

Van reálbér-növekedés, csökkent az infláció, még sincs fogyasztás Magyarországon, mindez egy olyan helyzetben, amikor GDP-arányosan nem állunk rosszul az összes megtakarítást nézve. Nem a megtakarítás kevés itthon, hanem egyenlőtlenül oszlik meg az egyes termékek között.

A hosszú távú megtakarítás ideája nem rögzült Magyarországon 30 év után sem, és szerintem ez jellemzően nem is fog megváltozni.

A saját ingatlanban élők aránya 91% Magyarországon, ami a negyedik legmagasabb arány az EU-ban.

A magyarok számára a hosszú távú öngondoskodás a lakástulajdon, mindenki abból indul ki, hogy legyen lakása.

Egyre több rá a bizonyíték, hogyha szabad pénzeszközhöz jutnak a magyarok, jellemzően az ingatlanok felé fordulnak – tette hozzá. Vélhetően ez az egyik ok, amiért a lakáspiaci tranzakciók is jelentősen élénkültek idén. Ezzel párhuzamosan itthon az egyik legalacsonyabb a nyugdíjmegtakarítások és életbiztosítások aránya a háztartások pénzügyi megtakarítási állományén belül.

Két aktuális kérdést vetett fel: egyértelműen növekedési kihívás van; van tér megtakarításra, ugyanakkor erős az óvatossági motívum, és a hosszú távú pénzek inkább ingatlanba mennek.

A kérdés, hogy lehet ezt az óvatossági motívumot összhangba hozni a gazdasági növekedés támogatásával.

A másik kérdés pedig az, hogy milyen módosításokra van szükség ehhez a megtakarítási intézményekben?

A pénztárak esetén kiemelte, hogy kevesebb mint ezer fő járadékos ma itthon, tehát nincs érdemi időskori anyagi segítség. Azt látja, hogy a járadék kérdése ma keveseket érdekel a tagok körében, így szerinte akkor lenne ez igazán nyugdíjcélú megtakarítás, ha a járadékosok száma ennél jóval magasabb lenne, vagyis szerinte ez azt jelenti, hogy

nem tipikusan nyugdíjcéllal takarítanak meg az emberek az önkéntes pénztárakban. Az ÖNYP a túlnyomó többség számára nem nyújt megoldást az időskori anyagi problémákra.

Hogy lehet az ingatlanból jobb időskori megélhetés? A miniszteri biztos szerint egyre több európai országban is van már arra példa, hogy igyekeznek előmozdítani a nyugdíjcélú megtakarításokat az ingatlanvásárlás elősegítésére.

A kifizetett szolgáltatások alapján a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés jelentős része ma is ingatlanba megy – véli.

A friss tervezet kapcsán elárulta, hogy

Lakáscélú megtakarításra és ilyen célú hiteltörlesztésre is igénybe vehetők az önkéntes nyugdíjpénztárakban gyűjtendő és már gyűjtött megtakarítások.

Terv szerint 2025. január 1-től lépne érvénybe az intézkedés egyszeri és egy évre szóló intézkedés.

intézkedés. Csak a szükséges működési változtatás tervezett.

Az adókedvezmény mentes a felső korláttól.

A csomag lényegét az alábbi pontokban foglalta össze:

Az elérni kívánt hatások között említette, hogy mintegy 300 milliárd forint mozdulhat meg jövőre lakáscélokra a nyugdíjpénztári megtakarításokból, ami mintegy 30 ezer lakásztranzakció finanszírozásában játszhat szerepet.

a nyugdíjpénztári megtakarításokból, ami mintegy 30 ezer lakásztranzakció finanszírozásában játszhat szerepet. Az otthonteremtéssel itthon nyújt perspektívát a fiataloknak. Ebből kifolyólag a mostani változtatás nem teszi zárójelbe a jelenlegi ügyfelek vagyongyarapodásának fontosságát, de nem ez a kormány elsődleges célja az intézkedéssel. Nyitott a kormány a Pénztárszövetség javaslataira is, mint a maximált tranzakciószám vagy a kifizetési határidő megállapítása.

. Ebből kifolyólag a mostani változtatás nem teszi zárójelbe a jelenlegi ügyfelek vagyongyarapodásának fontosságát, de nem ez a kormány elsődleges célja az intézkedéssel. Nyitott a kormány a Pénztárszövetség javaslataira is, mint a maximált tranzakciószám vagy a kifizetési határidő megállapítása.

Kovács Zsolt elmondta, hogy az intézkedéstől azt remélik, csökkenhet a passzivitás, lehet, hogy szívesebben tesznek félre lakásra vagy otthonbővítésre az emberek, és nem utolsó sorban így a passzív tagok megtakarítása is hasznosulhat.

Vélhetően az intézkedéssel új tagok is könnyebben akvirálódhatnak egy ilyen több célú pénztári termékkel.

Címlapkép forrása: Portfolio

