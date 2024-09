Elárulták a profik, mik lehetnek a jövő befektetései

Hosszú távon a kötvények mellett a részvényeknek is fontos szerepük van a befektetési és pénztári portfóliókban, a magyar befektetési szakemberek szerint még nincs itt a részvénypiaci menetelés vége, bár sűrűsödnek a kockázatok. A Pénztárkonferencia mai panelbeszélgetésében a profik elárulták, szerintük mely tematikus befektetések teljesíthetnek jól idén, és van-e keresnivalónk az ingatlan- és nyersanyagpiacon.

Munkácsi Dávid (vezető portfólió menedzser, Generali Alapkezelő) szerint érdemes hosszú távon is részvényekben gondolkodni, a portfólióépítés fontos elemei. Ha valaki kihagyta a részvényeket a megtakarításai közül az elmúlt 50 évben, akkor jelentős vagyontól esett el, látva azt, hogy az S&P 500 index mennyit emelkedett ebben az időszakban. Jelenleg sok a bizonytalanság, szinte minden szem az amerikai fogyasztókra és az amerikai gazdaságra szegeződik. Úgy véli, hogy ettől még a következő időszakban pozitív gazdasági folyamatok fognak lezajlani, amit az alacsony kamatok támogatni fognak, és részvénypiaci felülteljesítés is várható. Nehéz a technológiai szektorban lévő vállalatokat értékelni, sokszor csak visszatekintve derül ki, hogy ezek valós értékeltséget mutattak vagy sem. Érdemes ezeket inkább olyan megközelítéssel értékelni, hogy milyen potenciál van ezekben a jövőre nézve. A tematikus befektetések terén az egészségügyben lát jelentős potenciált, mivel rendkívüli adatmennyiség van még ebben a szegmensben.

Pintér András (befektetési igazgató, APELSO Capital Alapkezelő) úgy látja, hogy az elkövetkező 2-3 évben a legmeghatározóbb trend az, hogy egyre többen fognak belepiszkálni a gazdaságba. Ennek több oka van, részben a gazdasági növekedésre előmozdítása. Nagyobb, intenzívebb beavatkozásra kell számítani, mint amit az elmúlt 10-15 évben megszokhattunk. Reáleszközök nélkül nem nagyon fog menni a hozamtermelés. A tematikus befektetések kapcsán kiemelte, hogy egy fundamentális trend még nem biztos, hogy jó befektetés is egyben. A nyugdíj-pénztári piacról viszont nagyon hiányoznak a magántőke-befektetések, ez fel tudná rázni az egyszerűbb részvény-kötvény világot. Az energiaszektorhoz kötődő trendek szerinte most a legérdekesebbek.

Kovács Szilárd (értékpapír-befektetési igazgató, Gránit Alapkezelő) a hazai kötvénypiac kapcsán elmondta, hogy a 2024-es év hátralévő részében a magyar hosszú távú hozamok tovább csökkenhetnek a jelenlegi szintekről, azonban olyan mértékű hozamcsökkenés már nem várható, mint a harmadik negyedévben. A rövid hozamokat pedig erősen tudja befolyásolni a törvényhozó és a kibocsátó. Az ingatlanalapokat is kiemelte, szerinte alacsony kamatkörnyezet is képesek jó, kiszámítható hozamokat termelni. Emellett jó diverzifikációs eszközök.

Csendes Balázs (szenior kötvény portfóliókezelő, Allianz Alapkezelő) úgy véli, hogy alap esetben kedvező piaci környezetben vagyunk, de az alternatív forgatókönyvek valószínűsége sem elhanyagolható. Éppen ezért úgy véli, hogy óvatos kockázatvállalásra van szükség, a nagy mozgásokat, újabb elárazásokat ki kell várni. A kisebb piaci lehetőségek, spread termékek jelentősége pedig nőhet.

Szabó József (befektetési igazgató, OTP Alapkezelő) a reálhozamokról és a hosszú távú növekedési kilátásokról beszélve elmondta, hogy itthon és külföldin is meredekebbé válnak a hozamgörbék, a hazai hozamgörbét elsősorban a 3-5 éves hozamok fogják vezetni, ami pedig a kamatcsökkentési várakozásoktól függ. Nagyobb növekedési és egyéb sokk híján viszonylag jó évnek néz ki a 2025-ös év is a részvénypiacnak. Kínával kapcsolatban szkeptikusak, a strukturális nehézségek tartósnak tűnnek. Érdemes a külföldi, devizában denominált befektetésekben is gondolkodni.

Bosnyák Zsolt (senior portfólió menedzser, Equilor Alapkezelő) is úgy véli, hogy hosszú távon a részvények valóban kihagyhatatlanok a portfóliókból, de a tematikus befektetéseknek is van helyük és szerepük. Úgy véli, rotáció jön, a recessziós kockázatok erősödnek, meredekebb kamatcsökkentési pályákat látni, és elkezdődött, illetve folytatódhat a vezető 7 amerikai részvényből (magnificent seven) a kisebb papírok, ingatlan, telekom szektor felé való átcsoportosítások. A tematikus befektetések közül az ingatlan és telekom szektort emelte ki, mint jelentősebb potenciállal bíró szegmenseket.

Loncsák András (befektetési igazgató, VIG Alapkezelő) úgy véli, hogy amikor korábban a Fed nagyon szigorú volt és sokat emelt az alapkamaton, komolyabb recesszió alakult ki, vagy éppen a növekedés lassult be. Most még nem tudni, hogy ez a kamatcsökkentési lépés milyen hatással fog bírni, minden esetre a tartósan magas kamatok kezdtek átgyűrűzni az ingatlanpiaci aktivitás csökkenésébe, vélhetően ettől is megijedt a Fed. Bár most az látszik, hogy önmagához képest drágának mondhatóak a részvények, hosszú távon továbbra is vonzóak maradhatnak. A közép-európai részvénypiaci felárak olcsónak mondhatóak, jelenleg egy háborús kockázati diszkontot láthatunk itt.

Kiss Péter (befektetési igazgató, Amundi Alapkezelő) a piacok pozitívan értékelték, hogy a Fed lépett, ez segítheti a soft landing lehetőségét. Minden esetre van bizonytalanság a piacokon, ha átlagosan nem került recesszióba az amerikai gazdaság, akkor a részvénypiac tudott emelkedni az első kamatvágás után. Ha viszont recesszió jött, akkor rosszul teljesített a részvénypiac. A fő kérdés tehát az, lesz-e recesszió vagy sem.

Móró Tamás (vezető stratéga és intézményi portfóliókezelő, Concorde Értékpapír) úgy véli, hogy a befektetők mindig trendekben gondolkodnak. A Fed nem a pillanatnyi állapottól tart, hanem attól, hogy ezek a dolgok hova tudnak kifutni. Nyitott, milyen pályán haladnak tovább, ez függ attól is, milyen adatok érkeznek. A forint kapcsán elmondta, hogy

reálértelemben a hazai fizetőeszköz olyan erős most, mint 2014-ben.

Arra számít, hogy kissé még gyengülhet a forint a közeljövőben, legalábbis a kormányzati szándék szerint, így egy viharos időszak elé nézhet a forint a növekvő gazdaságpolitika mellett.

Vágó Attila (befektetési igazgató, MBH Alapkezelő) szerint az 50 bázispontos csökkentés sok volt és ez a piacokat is megzavarta. Vélhetően így próbálták elkerülni a hard lending forgatókönyvet, bár ő azt gondolja, hogy eddig sem volt szó recesszióról. Szerinte az arany a következő időszak jó befektetése lehet, és még csak most indult el az értéknövekedése, nem mellesleg a monetáris hatóságok is igyekeznek többet felvásárolni ebből. Az olaj sem elhanyagolható befektetés, lehet még olyan probléma, amit nem látunk, így a fosszilis energiahordozókat még korai lenne temetni.

