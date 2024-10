MBH: optimista a piac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Az augusztusi volatilitás után a megnyugvás jeleit mutatta a részvénypiac szeptemberben. Habár a hónap elején ismét láthattunk egy 3-5%-os korrekciót, a Fed kamatcsökkentéssel segítve, zöldben zárhatnak a főbb részvénypiacok. Kiemelkedik a hong-kong-i részvénypiac, ami sokáig alulteljesítő volt, azonban a kínai gazdasági élénkítésre számítva heves vételi reakciót láthattunk. Összességében elmondható, hogy bár a főbb gazdaságok friss indikátorai lassulást vetítenek előre, a részvénypiaci elemzők egészséges profitbővülést várnak a következő negyedévekre és az árazási mutatók is optimizmust sugallanak. A lakosság továbbra is vevőként jelenik meg a részvénypiacon, csakúgy, mint a vállalatok, akik rekord mértékben vásárolják vissza a saját részvényeiket.

Szeptember a kiemelten figyelt kamatvágások hónapja lett. Az EKB 25 bp-os csökkentése teljesen megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor a Fed 50 bp-os vágása megosztó volt, nem minden szereplő számított erre. Ha csak a gazdasági növekedést nézzük, akkor pont fordítva kellett volna lennie a döntéseknek, hisz az alig növekvő eurózóna gazdaságának jobban szüksége lenne az olcsóbb forrásra; míg az amerikai gazdaság elég dinamikusan bővül. Támogató volt, hogy mindkét ország inflációs folyamatai javuló tendenciát mutatnak, ugyanakkor az amerikai munkaerőpiac miatt a Fed jobban aggódik, duális mandátuma miatt ezt is figyelembe vette a nagyobb vágásnál. Figyelmeztetett is ugyanakkor, hogy az 50 bp-os vágás nem lesz általános a jövőre nézve, emiatt a beárazott kamatpálya már túlzónak tűnt, így a hosszabb hozamok emelkedése logikus reakciónak tekinthető a nagyobb szeptemberi vágás ellenére is. Itthon az EKB és a Fed vágásával az MNB is levegőhöz jutott és kényelmesen végre tudta hajtani az alapkamat 25 bp-os mérséklését. A fejlett piaci trendekhez hasonlóan enyhén felfele kúsztak a hazai hosszabb hozamok is.

Az eszközosztályok közötti allokációt változatlanul hagyjuk. Amennyiben a gazdasági indikátorok tovább romlanak, akkor potenciálisan tovább csökkentjük majd a részvény kitettségünket, és növeljük a kötvények vagy alternatív eszközök arányát."

