OTP: érdemes felkészülni a gyengébb forintra

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Eséssel indult az ősz a részvénypiacokon, amit egyrészt a Fed várt kamatvágását övező bizonytalanság generált, másrészt pedig a szezonálisan gyengének számító szeptemberre készülve a befektetők csökkentették kockázati kitettségüket. A rossz hangulat azonban a kamatdöntéshez közeledve javulni kezdett, miután a piac egyre nagyobb valószínűséggel kezdte árazni a nagyobb, 50 bázispontos csökkentést, ami a hónap közepén meg is érkezett. A döntést követően Powell próbálta az év hátralévő részére mérsékelni a további vágásokra vonatkozó várakozásokat, azonban ez rövidéletűnek bizonyult, így a következő, közvetlenül az amerikai választás után tartandó ülésre is már 50 pontos lépést várnak a szereplők. A beérkező makroadatok egyelőre erősítik a soft landing forgatókönyvbe vetett bizalmat, ez a megindult monetáris lazítással karöltve szintén kedvező időszakot vetít előre középtávon. A hónap végén érkező kínai stimulus hírek az évben eddig alulteljesítő régióban is beindította a rakétákat, azóta a kínai indexek 15% körüli mértékben emelkedtek, ami a többi feltörekvő piacot is támogatta.

Összességében tehát pozitív hangulatban és kedvező várakozásokkal fordulnak rá a piacok az utolsó negyedévre. Előreláthatólag az amerikai választás kavarhat nagyobb port a piacokon, november 5-höz közeledve várhatóan a volatilitás növekedésével az árfolyamok is nyomás alá kerülhetnek. Ezek egyvelegéből kiindulva változatlanul hagyjuk a részvénysúlyt a modellportfólióban, az októberi gyengébb epizódokat a részvénysúly növelésére tervezzük kihasználni.

A kötvénypiacok is jó hónapon vannak túl, a fejlett piaci hozamok összességében estek. A szeptember 18-as Fed ülést megelőzően kialakult jelentős hosszú pozícionáltság a hozamokat 20 ponttal lejjebb nyomta. A kamatdöntést követően azonban már a túlzott pozícionáltság és az inflációs várakozások emelkedése miatt visszapattantak a hozamok. Középtávon a már a tengerentúlon is megindult kamatcsökkentési ciklus miatt még van tér további hozamcsökkenésre, év végéig azonban oldalazásra számítunk, az amerikai 10 éves hozamnál 3,5-4% között.

Itthon az MNB folytatta az óvatos lazítást, az alapkamat így 6.5% jelenleg. Iránymutatásában a külső tényezők javulása és a hazai dezinfláció folytatódása mellett továbbra is türelmes hozzáállást hangoztat a jegybank. Véleményünk szerint év végéig még minimum egy vágás lesz, kedvező környezetben kettő. Az már látszik, hogy a forintot a jelenlegi (euróval szembeni) 2,5-3%-os kamatkülönbözet már érdemben nem fogja támasztani, így ismét volatilis forintárfolyamra érdemes felkészülni. A jövőre érkező új jegybankelnök kapcsán is sok még a kérdőjel, egyelőre azonban feltételezhető, hogy a hazai monetáris politika vissza fog térni a pandémiát megelőző növekedésorientált üzemmódra. Ez a gyakorlatban elsősorban alacsonyabb irányadó rátában és gyengébb HUF árfolyamban jelentkezhet."

