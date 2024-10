VIG: súlyosbodtak a gazdasági kilátások Magyarországon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"A szezonálisan gyengének tartott szeptemberben az amerikai részvénypiacok magas szintről indítottak, de a hónap közepén jelentős korrekció történt. A soft-landing narratíva a hónap elején még tartotta magát, a PCE inflációs adatok alacsonyak voltak, és az S&P 500 szépen emelkedett, részben a kötvényekből a részvényekbe áramló tőke miatt. A befektetők a szokásosnál nagyobb figyelemmel várták a FED kamatdöntését, akiknél hónap elején még a soft-landinggel egybevágó 25 bázispontos csökkentés volt a valószínűbb. Ezt támogatták a pozitív makroadatok, mint az alacsony infláció és GDP növekedés előrejelzés. A munkaerőpiaci adatok azonban aggasztó jelet mutattak, a foglalkoztatás növekedése lassult, mindezek hatására végül a Fed 50 bázispontos kamatvágást hajtott végre. A magasabb vágásra a részvénypiac pozitívan reagált, a lazuló monetáris kondíciók túlsúlyozták a gyenge munkaerőpiac okozta aggodalmakat. A döntés hozzájárult a dollár átmeneti gyengüléséhez, valamint a rövid hozamok csökkenéséhez.

A kínai gazdaság folytatta a lassulás jeleit. A lakásértékesítések 26,8%-os éves csökkenése az ingatlanszektort még mélyebb válságba sodorta. A feldolgozóipari PMI 49,1-re esett, ami deflációs nyomásra utalt. A Caixin PMI értéke kissé javult, de a befektetők így is óvatosak maradtak. A defláció és a gyenge belső kereslet miatt a kormányzati élénkítési lépések nem hoztak azonnali eredményt, míg az ingatlanszektor problémái továbbra is súlyos nyomást gyakoroltak a tőzsdékre. Átmeneti megkönnyebbülést jelentett a Kínai Népi Bank kamatvágása és egyéb lazító lépései, amelyekkel a gazdasági növekedés stimulálását várják. Az állami lépések hatására a Hang Seng Index több évtizede nem látott emelkedésbe kezdett, idei csúcsokat elérve. A devizapiacon a jüan gyengült, amelyet a központi bank megpróbált stabilizálni, de a külföldi tőkekiáramlás és a gyenge kereskedelmi adatok nehezítették a helyzetet. A külföldi büntetővámok továbbra is nehezítik az belföldi termelés és export helyreállását.

Európában a Stoxx 600 index szeptember elején marginálisan új csúcsra emelkedett, de a német feldolgozóipari adatok gyengesége aggodalomra adott okot. A PMI indexek a feldolgozóiparban továbbra is visszaesést mutattak, ami a recessziós félelmeket erősítette, különösen Németországban, ahol a feldolgozóipari recesszió mélyült. A német bankok növekvő céltartalékképzése is a romló gazdasági kilátásokat tükrözte​. A Volkswagen gyárbezárási tervei és költségcsökkentési intézkedései a német autóipart érintették, miközben az európai energiaárak csökkenése némileg enyhítette az inflációs nyomást. Az európai piacok hónap végére végül ismét pozitív teljesítményt mutattak, a defenzív szektorok erősödtek, miközben a ciklikus ágazatok vegyesen teljesítettek.

Magyarországon az infláció fokozatos mérséklődése pozitívumot jelentett, de a magyar export mérséklődése, különösen az autóipari termékek terén, tovább súlyosbította a gazdasági kilátásokat. A forint árfolyama ingadozott, elsősorban a nemzetközi kamatdöntések körüli bizonytalanságok miatt. A részvénypiacokon az OTP és a MOL iránti kereslet stabil maradt, a BUX index új csúcsokat tudott elérni. Az általános hangulatot a nemzetközi gazdasági lassulás és az európai recessziós félelmek erősen befolyásolták. Az energiaárak enyhülése kedvezett a magyar gazdaságnak, de az ipari termelés és a belső fogyasztás továbbra is nyomás alatt maradt, ami korlátozta a piacok növekedési potenciálját."

