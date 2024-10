Kopogtatnak a Buda-Cash ügyfeleinél, sokmilliós tartozásokat követelhetnek

A Buda-Cash botrány után közel egy évtizeddel megkezdődött a pénzeszközök és részvények visszaszolgáltatása, 4 hónap alatt mintegy 1,5 milliárd forint ügyféleszközt adtak vissza. Azonban vannak, akiknek csak most jön a feketeleves: a negatív egyenlegű ügyfelekete is elkezdték felkeresni, akik hatalmas és kellemetlen meglepetésekre számíthatnak - számolt be a Telex.