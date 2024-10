Pofonegyszerű befektetéssel kereshetsz most sok pénzt Donald Trump győzelmén

Látványosan javultak az elmúlt napokban Donald Trump győzelmi esélyei a november 5-i elnökválasztáshoz közeledve, ezzel együtt pedig ismét felpörgött a Trump-trade. Mostani cikkünkben most megmutatjuk, hogy mely szektorok és részvények lehetnek a nagy nyertesei egy potenciális Trump győzelemnek, ezzel együtt pedig a nagyobb kockázatvállalási kedvvel rendelkezők számára mutatunk egy olyan izgalmas befektetési lehetőséget is, amellyel túlzás nélkül pofonegyszerűen meg lehet játszani a republikánus elnökjelölt győzelmét. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.