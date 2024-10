Elszomorító adatok jöttek a nyugdíjakról: jobb, ha előre felkészülsz

Elgondolkodtató jelentést tette közzé a UBS a napokban, ebben azt nézték meg, hogy elegendő-e valakinek csak egy vállalati nyugdíjprogramban részt vennie (ilyen sajnos már nincs Magyarországon), vagy szükség van-e extra megtakarításra is ahhoz, hogy nyugdíjas korában ne nélkülözzön. Sajnos a számok azt mutatják, kevés olyan hely van a világon, ahol ne lenne szükség további megtakarításokra, listába is szedték, melyik városban mennyit kellene pluszban félretenni.

A UBS International Pension Gap Index 25 ország kötelező munkáltatói nyugdíjprogramját elemzi, mégpedig olyan szempontból, hogy egy fiktív, 50 éves, medián jövedelmű, nagyvárosban élő női alkalmazottnak (Jane) elegendő-e ezekben a rendszerekben megtakarítania a nyugdíjas évekre, illetve mekkora plusz összeget kellene félretennie annak érdekében, hogy a nyugdíjaskori várható bevételeit és kiadásait összhangba tudja hozni.

A jelentésben használt mérőszám a szükséges megtakarítási ráta, amely jelenlegi nettó bérének azon hányada, amelyet a nyugdíjkorhatárig minden évben meg kell takarítania és befektetnie, hogy elegendő forrást biztosítson majd (a vállalati nyugdíjprogramból kapott nyugdíjon felül).

A jelentésben elemzett legtöbb városban a plusz megtakarítások elengedhetetlennek bizonyultak a kívánt nyugdíjas életstílus fenntartásához.

Ezenkívül az egyes nyugdíjprogramokra jellemző bizonytalanság elővigyázatossági megtakarításokat is szükségessé tesz.

A bizonytalanság abból is adódik, hogy valaki a hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramban vesz részt (defined contribution, DC) vagy a szolgáltatással meghatározott programokban (defined benefit, DB). Előbbi esetében a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Utóbbi esetben pedig a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

Csakhogy a DC rendszerek jellemzően előre nem látható kimenetelűek és potenciálisan hosszú élettartamúak. Másrészt előfordulhat, hogy a DB rendszerek nem tudják betartani ígéreteiket, ha olyan feltételezéseken alapulnak, amelyek nincsenek összhangban a mai demográfiai és gazdasági valósággal.

A UBS által elemzett 25 rendszer többségében Jane-nek egyéni megtakarításra is szüksége van, mivel a kötelező nyugdíjprogramok alap- vagy kiegészítő nyugdíja nem fedezi a megszokott életmódját.

Szükséges megtakarítási rátája négy város 0%-ától a tokiói lehetetlennek tűnő 93%-ig terjed.

(Az alábbi ábrán a második oszlop azt mutatja meg, hogy 50 éves korban mekkora a munkavállalói és munkáltatói hozzájárulási ráta az egyes vállalati nyugdíjprogramokban. A harmadik oszlop a nettó helyettesítési rátát jelöli, vagyis az első nettó nyugdíjazási jövedelem és az utolsó nettó foglalkoztatási jövedelem arányát. Az utolsó oszlopban pedig azt látjuk, hogy az egyes városokban milyen extra megtakarítási rátára van még szükség a vállalati nyugdíjprogram mellett ahhoz, hogy nyugdíjas korában Jane-nek kijöjjön a matek.)

Forrás: UBS International Pension Gap Index

Általában a magas megtakarítási ráta egybeesik a magasabb nyugdíjban töltött évekkel. Ez utóbbi a várható élettartam és a nyugdíjkorhatár függvénye, amely a dubaji 55-től a koppenhágai 69-ig terjed. Minden más mellett Jane magas nyugdíjkorhatára Hollandiában, Olaszországban és Dániában csökkenti a szükséges megtakarítási rátát.

Emellett a nyugdíjba vonulásáig hátralévő megtakarítási idő és a nyugdíjazás relatív hossza is döntő tényező. Kínában például Jane-nek csak hat éve van a megtakarításra a nyugdíjas időszak előtt, ami megmagyarázza a nagyon magas megtakarítási rátáját. Ezenkívül az összes, vállalati nyugdíjprogramon belüli hozzájárulás mértéke is számít, Olaszországban, Hollandiában és Szingapúrban a hozzájárulások a legmagasabbak közé tartoznak. Ezzel szemben az Egyesült Államokban és Hongkongban Jane hozzájárulási rátája 12,5% vagy az alatti 50 éves korában, ami hozzájárul a magas megtakarítási rátához.

Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a legtöbb nyugdíjprogram mellett az extra megtakarítások elengedhetetlenek a megszokott életmód fenntartásához.

Sőt, még azokban a rendszerekben is, amelyek alap esetben nem igényelnek plusz megtakarítást, mivel a juttatások kimenetele vagy a rendszerek fenntarthatósága körül vannak bizonytalanságok.

A jelentés azt is megállapítja, hogy bár most 50 éves kortól számították a szükséges megtakarítási erőfeszítéseket, minél korábban kezdik a megtakarítást a dolgozók, annál kevésbé lesz pénzügyileg megterhelő. Vannak olyan önkéntes nyugdíjpénztári rendszerek is, ahol adókedvezménnyel járul hozzá az állam a megtakarításokhoz, ezek használata szintén csökkentheti a munkavállalók extra megtakarítási rátáját.

Kitértek a cashre (készpénz vagy bankszámla) is: ha Jane Svájcban élne, és befektetés helyett készpénzben tartaná megtakarításait, akkor a bevételéből további 10 százalékpontot kellene megtakarítania, hogy elérje pénzügyi céljait.

Sőt, a becslések azt mutatják, hogy a svájci Jane helyzetében a befektetések tízből kilencszer jobban teljesítenek, mint a készpénzjellegű eszközök.

Ez azt jelenti, hogy a befektetések legtöbbször magasabb hasznot hoznak ahhoz képest, amit egy hipotetikus kockázatmentes készpénz vagy számlapénz eredményezne a teljes időszakra vonatkozóan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

