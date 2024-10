Mutatjuk a magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!

Ugyan még több mint két hónap hátravan az idei évből, de azt már most ki lehet jelenteni, hogy rég volt ilyen izgalmas éve a magyar tőzsdének. Amellett, hogy a BUX világszinten is kiemelkedően teljesít idén, több hazai nagypapír árfolyama is régóta, vagy soha nem látott magasságokban van, ráadásul a hazai kispapírok piacán is nagy izgalmak vannak! Éppen ezért mutatunk most egy olyan magyar részvényt, amelynél különösen erős lehet az év vége. Lássuk!