Baj van a Franklin Templetonnál: folyamatosan vonják ki a pénzt a befektetők

A Franklin Templeton eddigi fennállásának legrosszabb tőkekiáramlási negyedévével küzd. A Financial Times azt írja, hogy a hírnevén ejtett csorba és a gyenge hozamok több tízmilliárd dollárnyi tőkekivonást eredményeztek a kötvényüzletágánál.

Az 1700 milliárd dollárnyi vagyont kezelő csoport augusztusban bejelentette, hogy a legnagyobb leányvállalatának társbefektetési igazgatóját az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) által indított vizsgálat miatt szabadságra küldték. A hír tovább fokozta a befektetők aggodalmát az évek óta tartó alulteljesítés miatt, és a nagy ügyfelek pénzkiáramlását váltotta ki.

A Franklin, amelynek eszközeinek körülbelül egyharmada kötvényekben van, az egyik legnagyobb haszonélvezője lehetett volna a kötvényalapokba történő átcsoportosításnak, mivel a Fed csökkenti a kamatlábakat.

Az elmúlt három hónapban több mint 37 milliárd dollár hagyta el a Western Asset Managementet, az aggodalmak középpontjában álló leányvállalatot,

és csak szeptemberben közel 24 milliárd dollárnyi tőkekiáramlás történt. A Franklin nettó tőkekiáramlása a szeptember 30-án zárult negyedévben várhatóan legalább 31 milliárd dollár volt, ami eddigi fennállásának legrosszabbja.

A SEC és az igazságügyi minisztérium vizsgálja a Western vagyonos ügyfelek számára kötött származtatott ügyleteit, miután felmerült a gyanú, hogy egyes ügyfeleknek jövedelmezőbb ügyleteket kötöttek, mint másoknak. A vizsgálat híre 13 százalékos esést okozott a Franklin részvényeiben, mivel a befektetők szerint mindez hatással lehet a nyereségre.

Az augusztusi bejelentés óta felgyorsultak az intézményi ügyfelek távozásai. Többek között a Dallas Employees' Retirement Fund, a Chicago Teachers' Pension Fund és az Ohio Bureau of Workers' Compensation jelentette be, hogy elhagyja a Westernt. A Russell Investment Management és a SEI két alapjának altanácsadói szerepét is elvesztette.

