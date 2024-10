Mutatunk két pofonegyszerű befektetési lehetőséget, amivel most sok pénzt kereshetsz

Megtörtént a várt kitörés, ugyanis végre áttörte a bitcoin árfolyama a 70 ezer dolláros szintet, ráadásul egy héttel az amerikai elnökválasztás előtt. Ugyan a kriptopiac kétségtelenül Donald Trump győzelmével járna a legjobban, de a piaci szereplők már a választás végeredményétől függetlenül is új csúcsokat várnak. Éppen ezért mutatunk most két egyszerű, de izgalmas kriptopiaci befektetési lehetőséget. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.