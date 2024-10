Gránit: visszatért a negatív korreláció a részvények és kötvények között

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben visszatért a negatív korreláció a részvények és kötvények árfolyamában. Az amerikai részvénypiac folytatta emelkedését, a hónap során több index is all-time high-ra ment, ezzel szemben a kötvények gyengén teljesítettek. A beárazódó Trump győzelem hatására a várhatóan magasabb inflációs környezet miatt globálisan emelkedtek a hozamok.

A kedvezőbb tengerentúli makroadatok miatt a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások felfelé tolódtak, az agresszívabb kamatvágás helyett már inkább a „no landing” forgatókönyvben hisznek a befektetők.

A hazai kötvénypiac is teljesen „megbolydult” az előző hónaphoz képest. A magyar – három évnél – hosszabb hozamok a negyedév eleji szintekről közel 50 bázispontot emelkedtek és a hozamfelára is nőtt a magyar kötvényeknek. A forint árfolyama a hónapban nem tudott visszaerősödni az euróval szemben, a dollárhoz képest pedig kétéves mélypontra süllyedt. A jegybanki kamatvágási várakozások is módosultak, az idei évre már nem áraz MNB-s kamatvágást a piac.

Az olajár a közel-keleti konfliktus hatására ideiglenesen emelkedni tudott, majd visszatért a hónap eleji 70 dollár környéki szintekre. Az amerikai részvénypiacon elkezdődött a negyedéves jelentési időszak, ami egyelőre pozitív képet mutat, főleg a bankszektorban. A kínai piacon a szeptember végi stimulus utáni rali kifulladóban van.

Az eszközosztályok közti allokációkban a magyar kötvénypiaci súlyt emeltük, a fejlett piaci részvények terhére. Más eszközosztályban nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ