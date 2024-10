K&H: a kivárás került előtérbe a tőzsdéken

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben a korábbi hónapok korrekciókkal tarkított emelkedése után oldalazásba váltottak a részvénypiacok, míg a kötvénypiacokon komoly hozamemelkedést láthattunk. Az Egyesült Államokból továbbra is erős gazdasági adatok érkeztek, mindez pedig a kamatvágási ciklusát egy nagyobb lépéssel elkezdő Fed által biztosított háttérrel emelkedő inflációs várakozásokat és magasabb hosszú hozamokat eredményezett. Az Európai Központi Bank (EKB) folytatta kamatvágási ciklusát, amit bő egy hónappal ezelőtt még szinte kizártnak tartottak a döntéshozók. A gyengén alakuló európai gazdasági környezet és kedvező inflációs kép azonban nagyobb teret nyitott az EKB számára a további monetáris lazításra is. A kínai gazdaság továbbra is gyengélkedik, a strukturális problémák többek között a termelői árak csökkenésében is megmutatkoznak. A befektetők a beharangozott költségvetési élénkítő lépések konkrétumaira várnak, azonban a magasra került elvárások miatt egyre nehezebb lesz pozitív meglepetést okozni ezen a téren. A csökkenő kamatkörnyezet az erős amerikai gazdasági adatokkal karöltve kedvező hátszelet biztosít a részvénypiacoknak, azonban a magas értékeltségek és a közelgő amerikai elnökválasztás miatti bizonytalanság miatt a kivárás került előtérbe a tőzsdéken.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hosszú távú súlyon tartjuk a jelenlegi kitettséget. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Európát, míg az észak-amerikai és a kínai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó és gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. A javuló gazdasági kilátások és alacsonyabb kamatkörnyezet pedig ismét attraktívvá tehetik a gazdasági ciklusokhoz jobban kötődő alapanyag szektor és a tartós fogyasztási cikkeket gyártó szegmens, illetve az ingatlanszektor papírjait is. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

A kötvényekkel kapcsolatban összességében pozitívak vagyunk, mivel a kamatcsökkentések és a mérséklődő infláció kedvező az eszközosztály számára. Az itthon tovább folytatódó jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban és ebből a hosszabb kötvények és a részvények irányába súlyozunk át."

