OTP: a piacok nyugodtsága nem fog fennmaradni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Folytatták emelkedésüket az amerikai részvénypiacok októberben, fittyet hányva a szezonalitásra. A pozitív hangulatot a továbbra is kedvező makroadatokon túl a félvezető szektor felpattanása is segítette. Az Nvidia jelentését követően ismét a techszektor vált a befektetők kedvencévé annak ellenére, hogy a kamatvágási várakozások jelentősen mérséklődtek az elmúlt hetekben. Az indexeknek relatíve emelkedett VIX mellett sikerült mindenkori csúcsaik közelébe felkúszniuk, így kissé túlfeszített állapotban fordulnak rá a novemberi amerikai elnökválasztásra. Túlzott politikai elemzésbe nem kívánunk itt belemenni, úgy gondoljuk, hogy a piacok számára legkedvezőbb kimenet (mint a legtöbb esetben) az lenne, ha egyik párt se szerezne „teljhatalmat” (értsd nem ugyanaz a párt adja az elnököt, illetve szerez többséget a kongresszusban és a szenátusban is). Véleményünk szerint a piacok nyugodtsága nem fog fennmaradni, így, ha csak átmenetileg is, de november elején elképzelhetőnek tartunk egy korrekciót a részvénypiacokon. Hosszú távú várakozásaink változatlanok, a részvénypiacok emelkedését várjuk. Folytatódik a Fed és az EKB kamatvágó ciklusa, emellett pedig egyre valószínűtlenebbnek tűnik egy mély amerikai recesszió bekövetkezése.

Kötvény és devizafronton már képlékenyebb a helyzet. Október eleje óta nyomás alatt vannak a hozamgörbék, miután a kamatvágási várakozások érdemben csillapodtak. A német állampapír hozamok 20-25 bázispont között, az amerikai párjaik pedig 50 pontot emelkedtek. A recessziós kockázatok csökkenése és a költségvetési deficit további romlásával kapcsolatos kockázatok a kötvénypiacoknak nem vetítenek előre kedvező időszakot. Érdemi ralira rövidtávon szerintünk akkor kerülhetne sor, ha akár a „red-„, akár a „blue sweep” forgatókönyv nem valósul meg november 5-én. Addig is a hozamemelkedést kihasználva amerikai 10 éves állampapírt vettünk több lépcsőben 4% felett.

A core piaci hozamemelkedés a fejlődő piacokat is magával húzta, nem volt ez alól kivétel a magyar sem: az 5 éves hozam 100, a 10 éves 85 bázisponttal emelkedett a hónapban. Itthon tovább árnyalják a képet (a teljesség igénye nélkül) a 2025-ös, választási évet megelőző fiskális fegyelmezetlenséggel kapcsolatos aggályok, az új jegybankelnök szerepkörének kérdése, illetve az EU-s pénzek körüli huzavona. Várakozásunk változatlan: a gazdasági növekedés serkentése érdekében az MNB elsődlegesen a kamatkondíciók javítására fog fókuszálni, a forintárfolyam másodlagos lesz. Mindezek fényében a jelenlegi hozamszintek kedvezőnek tűnnek a duráció növelésére (a referenciaindexéhez közelítve).

A forintot is sújtotta az októberi dollárerősödés: a kiváró Fed, a vámháborúk visszatérésének réme, illetve a továbbra is erősnek tűnő USA gazdaság mind kellő alapul szolgáltak az USD emelkedéséhez. Érdemi fordulópontot az elnökválasztás vagy az azt követő Fed-döntés hozhat, addig is még a dollár ereje nyomás alatt tarthatja a fejlődő piaci devizákat. EURHUF-ban a jelenlegi szinteket neutrálisnak tartjuk, 400-hoz közelítve azonban már vennénk az eurót."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

